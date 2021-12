Un patch Animal Crossing empêche les villageois d’apparaître nus

Depuis la sortie d’Animal Crossing: Happy Home Paradise DLC de New Horizons, les villageois courent sporadiquement tout nu.

Pour une raison quelconque, les cafés et les magasins du DLC sont devenus une petite colonie nudiste, les habitants mièvres se promenant sans vêtements. Il s’avère que cela était dû à un problème impliquant spécifiquement des vêtements personnalisés. Dans certaines notes de mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons, Nintendo a répertorié peut-être la correction de bug la plus amusante de l’histoire des jeux vidéo.

« Correction d’un problème où les membres de l’établissement portant des vêtements utilisant des conceptions personnalisées semblaient ne porter aucun vêtement », a déclaré l’assistance Nintendo. Imaginez un pauvre gestionnaire de communauté devant taper cela de la manière la plus inoffensive possible, des gouttes de sueur coulant sur son front alors qu’il essaie de ne pas éclater de rire.

Si vous souhaitez voir quelques exemples du problème en question, consultez les tweets ci-dessous. Au fait, tout est sans danger pour le travail. Le pépin fait surtout ressembler les villageois à des animaux en peluche, le cas échéant.

La communauté Animal Crossing s’est amusée avec celui-ci. Ils le font toujours, cependant. Récemment, un fan dévoué a recréé la scène du train de Spirited Away dans Animal Crossing: New Horizons avec un succès glorieux.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.