Un patch WoW couvre les seins des femmes dans le jeu au milieu du procès Blizzard

in

Capture d’écran : Blizzard

La dernière mise à jour de World of Warcraft réduit la quantité de nichons visibles dans le jeu. Malheureusement, aucune restitution pour ses développeurs marginalisés par rapport au genre n’est en vue.

Comme l’a remarqué Archimtiros, utilisateur de WowHead, le dernier correctif 9.1.5 pour World of Warcraft met à jour certaines peintures de femmes dans le jeu pour qu’elles soient moins révélatrices, tandis que d’autres ont été complètement supprimées. L’image d’une femme en robe à Stormwind a été modifiée pour couvrir une plus grande partie de ses seins, et une femme allongée légèrement vêtue à Ravenholdt a rencontré le destin étrange de devenir un bol de fruits.

Bien qu’aucune corrélation directe ne soit apparente, le moment du patch coïncide notamment avec le fait qu’Activision Blizzard est actuellement poursuivi par l’État de Californie pour discrimination fondée sur le sexe et abus à l’encontre de ses employées.

Le procès détaille les récits de harcèlement sexuel, de représailles, de disparité salariale entre les sexes et de discrimination raciale chez Activision Blizzard. La poursuite vise à obliger l’entreprise à se conformer aux lois sur le lieu de travail et à remédier aux pertes de salaire de certains employés en raison de la discrimination fondée sur le sexe.

Cependant, selon certains témoignages, Activision Blizzard ne montre aucun signe de résolution des problèmes au cœur des revendications de la Californie. Cette semaine encore, le groupe de défense des employés ABetterABK a déposé sa propre plainte contre Activision Blizzard pour avoir contraint des organisateurs, embauché des entreprises antisyndicales et surveillé des travailleurs sur des activités de travail légalement protégées. Ainsi, alors qu’Activision Blizzard est poursuivi pour discrimination, les employés affirment que l’entreprise a réagi en punissant ceux qui se battent pour un meilleur traitement.

G/O Media peut toucher une commission

Ces mises à jour de peinture suivent les modifications apportées à d’autres références sexuelles dans World of Warcraft et d’autres propriétés de Blizzard. McCree d’Overwatch est également renommé afin qu’il ne partage plus de nom avec un designer de Blizzard qui traînait dans la soi-disant Cosby Suite, un endroit qui est devenu étroitement associé à la «culture frat boy» décrite dans le procès en Californie. Malheureusement, peu importe à quel point l’entreprise essaie de nettoyer son image, son démantèlement syndical indique qu’elle n’a pas l’intention de traiter les vraies femmes avec respect.