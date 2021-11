Un patient du Texas Covid s’est vu refuser un traitement médical pour être blanc

par Chris Menahan, Libération de l’information :

Un homme du Texas s’est vu refuser un traitement par anticorps monoclonal pour covid parce qu’il est blanc.

Harrison Hill Smith, l’hôte de l’American Journal, a révélé le régime choquant de rationnement médical basé sur la race dans une série de messages samedi sur Twitter.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Littéralement, on vient de se voir refuser un service médical pour être blanc. – Harrison Hill Smith (@Harrison_of_TX) 13 novembre 2021

« Ligne d’assistance téléphonique d’État sur les perfusions » 1-800-742-5990 Demandez-leur vous-même. – Harrison Hill Smith (@Harrison_of_TX) 13 novembre 2021

Service médical refusé à cause de ma race. pic.twitter.com/FgtO3oiSPG – Harrison Hill Smith (@Harrison_of_TX) 13 novembre 2021

« Si j’étais noir ou hispanique, je pourrais me qualifier ? » Smith a demandé à une travailleuse médicale noire.

« C’est vrai… ouais », a répondu le travailleur médical.

« On me refuse un service médical à cause de ma race ? » dit Smith.

« C’est le critère, dit-elle.

Lire la suite @ InformationLiberation.com