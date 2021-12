Un patient greffé soumis à un mandat de vax, est décédé avant d’avoir de nouveaux poumons

Amy Bolin, épouse d’un homme approuvé pour une transplantation pulmonaire double, a déclaré que son mari avait le COVID-19, qu’il s’était rétabli mais qu’on lui avait dit qu’il devait prendre le vaccin pour recevoir la greffe nécessaire.

Bobby Bolin, qui avait 49 ans, est décédé le 20 août après avoir développé une fibrillation auriculaire et une embolie pulmonaire après avoir reçu son deuxième coup Moderna le 17 avril. toute la famille avait déjà été infectée par le virus.

« Toute notre famille a en fait contracté COVID en décembre 2020 », a déclaré Amy Bolin au Defender. « Quand cela s’est produit pour Bobby, il a immédiatement reçu la transfusion d’anticorps. Son équipe de transplantation était certaine qu’en raison de sa capacité pulmonaire minimale, ce serait une mort certaine pour lui, mais il n’en a pas vraiment eu d’effets secondaires. Une perte d’odorat était tout ce qui s’attardait vraiment pour lui.

En septembre 2020, Bolin avait commencé le processus pour obtenir de nouveaux poumons. Amy Bolin a déclaré qu’un blocage de l’artère avait été découvert très tôt nécessitant un stent, mais qu’aucun problème rythmique n’avait jamais été trouvé dans son cœur. Elle s’est demandé si le jab pouvait être la cause de l’apparition de ses nouvelles maladies cardiaques le 17 avril, mais cette pensée était verboten. Au moment de son décès, Bobby Bolin était fortement médicamenté avec 31 médicaments prescrits.

« Quand je l’ai questionné, c’était bien sûr : « Oh non, cela n’a rien à voir avec ça ». Et j’ai dit que je ne pouvais pas ignorer le fait que la deuxième injection venait juste d’avoir lieu et maintenant il a développé des problèmes cardiaques et des problèmes de caillots sanguins qui n’avaient jamais été présents auparavant, alors pourquoi excluons-nous cela si rapidement plutôt que de considérer que c’est un possibilité, mais c’est tombé dans l’oreille d’un sourd », a déclaré Amy Bolin.

Bien que sceptique quant au jab, Bobby Bolin avait besoin de poumons pour survivre. Maintenant, il est mort sans jamais avoir reçu ces poumons.

« Malheureusement, il était désespéré », a déclaré Amy Bolin. « Il était très malade. Il ne se sentait pas bien. L’idée de prendre ce vaccin ou de ne pas avoir la possibilité d’avoir une chance de vivre n’était pas quelque chose avec laquelle il était prêt à jouer, alors il a accepté de le prendre.

Le système de signalement du gouvernement fait désormais état de 19 249 morts et 913 268 blessés après avoir subi un tir de COVID-19. Récemment, nous avons rendu compte de la vitesse d’escargot de la Food and Drug Administration dans la publication de documents sur une demande de la Freedom of Information Act qu’ils prévoient de satisfaire pleinement à cette demande d’ici 2076, oui, dans 55 ans. Cependant, comme le rapporte Zero Hedge, il existe déjà des preuves accablantes des premières pages de cette demande qui ont été publiées avec 42 086 événements indésirables après les coups du tout premier lot de tirs Pfizer.

Ainsi, les preuves sont là qu’à tout le moins les gens devraient être en mesure de remettre en question la sécurité des tirs et que ces questions soient prises au sérieux par les soi-disant « experts ». Pourtant, il est imposé au monde tandis que les gardiens de l’information censurent tout questionnement.

En ce qui concerne les patients transplantés, NBC rapporte qu’il y a un débat sur l’opportunité ou non d’exiger le jab pour recevoir un organe salvateur.

«Pour toute personne qui n’a pas de contre-indication médicale, nous l’exigeons essentiellement. Il y a un sens très fort à en faire une exigence, comme tous les autres cerceaux, tout de suite », a déclaré le Dr Ajit Limaye de UW Medicine à Seattle.

Northwestern Medicine à Chicago, d’autre part, n’en a pas besoin. Jenny Nowatzke, directrice des relations avec les médias nationaux de l’hôpital, a déclaré : « Nous ne refusons pas les soins de transplantation en fonction du statut vaccinal. Le patient n’obtient pas non plus de scores inférieurs.

Ensuite, il y a les deux torts présentés par le Dr Kapilkumar Patel, du Tampa General Hospital en Floride. Son hôpital n’a pas besoin d’un vaccin, mais Patel a déclaré: «Nous mandatons les vaccins contre l’hépatite et la grippe, et personne n’a de problème avec cela, et maintenant nous avons ce vaccin qui peut sauver des vies et avoir un impact sur la récupération post-greffe. phase. Et nous avons cet énorme tollé de la part du public. »

L’un des arguments avancés par les médecins autoritaires est qu’il y a une pénurie d’organes et qu’ils prennent des décisions subjectives tout le temps. Bien sûr, il y a du vrai là-dedans, mais cela ne dit pas pourquoi des patients comme Mike Ganimhad, en attente d’une greffe de rein, ou Michelle Vitullo, en attente d’une greffe de foie, dans l’Ohio ou Leilani Lutali, en attente d’une greffe de rein, dans le Colorado se voient refuser des soins de santé vitaux. Dans chacun de leurs cas, ils avaient des membres de leur famille, des amis ou des étrangers qu’ils recherchaient qui étaient des correspondances positives et disposés à faire don de leurs organes. Cela n’affecte personne d’autre sur la liste d’attente.

Il est temps de revenir au serment d'Hippocrate et de « d'abord, ne pas nuire ».