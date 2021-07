Un PC portable gamer à petit prix : avec la carte graphique RTX2060 et pour 799 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous aimez profiter des jeux vidéo également sur votre ordinateur, vous avez sûrement un ordinateur portable de jeu ou envisagez de l’acheter, mais que vous souhaitiez renouveler l’actuel ou en obtenir un tout nouveau, la vérité est que, en général , ce type de machines est généralement assez chère, étant au dessus de 1000€ pour des configurations de performances moyennes.

Mais ce n’est pas toujours le cas, et par exemple le Acer Nitro 5 AN515-55 C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché, et vous l’avez maintenant pratiquement sans prix grâce à Amazon.

L’Acer Nitro 5 AN515-55 est actuellement proposé à l’achat à seulement 799 €, soit 200,99 € de moins que son prix précédemment indiqué.

Ce PC portable gamer à seulement 799€ vous offre la meilleure expérience jouable grâce à sa carte graphique RTX2060

Vous pouvez obtenir cet ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-55 à partir de l’offre 799 € grâce à Amazon dans un produit que vous recevrez dans les prochains jours avec un confort total. Compter avec un 20% de réduction, et il a des unités limitées, c’est donc une excellente opportunité.

C’est un ordinateur avec un Écran IPS FHD de 15,6 pouces, et qui est basé sur un processeur Intel Core i5 de 10e génération, mais surtout avec une carte graphique RTX2060.

Comme si cela ne suffisait pas, il est vendu avec une configuration de 16 Go de RAM et un disque dur SSD de 512 Go, pour une vitesse de lecture et d’écriture plus rapide.

Et oui, en plus de jouer à des jeux, il est également bon pour nous de travailler, car grâce à son énorme RAM et à son processeur, nous pouvons utiliser les meilleures applications du marché, aussi bien les moins exigeantes que les éditeurs vidéo et audio qui exigent toujours des performances élevées de nos appareils.

