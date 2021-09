Un pêcheur assimile la capture d’un poisson record à “une grosse bûche en mouvement”

Alors que les nuages ​​​​d’orage se formaient à l’approche d’une énorme tempête, Todd Kirby et ses amis ont trouvé le poisson actif sur le lac Vermilion du Minnesota, et au moins deux gros étaient prêts à mordre.

Kirby a décroché un maskinongé de 48 pouces, un record personnel à l’époque, mais c’est sa prochaine prise qui est devenue le détenteur du record.

Kirby a attrapé et relâché un maskinongé de 57¼ pouces que le ministère des Ressources naturelles a certifié mercredi comme égalant le record de l’État dans la catégorie des captures et des remises à l’eau.

“Ce vendredi soir, nous étions confrontés à la météo”, a déclaré Kirby au DNR. « Il y avait un énorme front de tempête qui se déplaçait, créant des conditions extrêmement instables. L’humidité était élevée et des nuages ​​d’orage se formaient. C’était l’une de ces nuits où le poisson semblait être super actif, notre bateau avait plusieurs poursuites, l’une entraînant un poisson de 48 pouces dans le filet – à l’époque mon record personnel.

Mais ils ont continué à pêcher et vers 22h30, le gros a frappé avec un « bruit sourd » à 15 mètres du bateau.

Également sur FTW Outdoors: un adolescent roule dans un brochet record «à peine accroché» avec seulement quelques minutes à perdre

“Je l’ai comparé à une grosse bûche en mouvement, et après quelques éclaboussures sombres, elle était dans le filet”, a déclaré Kirby. « Tout s’est passé si vite ! »

Kirby et ses amis, John et Will Gavic, pensaient qu’il s’agissait d’un poisson de 50 pouces et ont été « étonnés » qu’il mesure aussi longtemps que le record actuel, qui a été capturé en 2019 également sur le lac Vermilion.

«Mon appât était justement celui qu’elle a mangé, mais toute cette nuit n’aurait pas été possible sans l’aide de John Gavic et Will Gavic. La pêche au maskinongé est un travail d’équipe, et lorsque vous avez une bonne équipe à vos côtés, le débarquement d’un poisson de ce calibre crée un souvenir inoubliable.