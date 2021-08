Un pêcheur au-delà impressionné alors qu’un esturgeon de 9 pieds saute de la rivière

Une femme pêchant la semaine dernière sur le fleuve Fraser à l’extérieur de Vancouver, au Canada, a accroché un esturgeon de 9 pieds dont le saut féroce a été filmé.

Dans les images, Steevie Zdebiak, tout en luttant contre le poids du poisson massif, exprime son incrédulité alors que l’esturgeon en vol tente de secouer l’hameçon. (La vidéo, mieux visionnée avec le son, contient un léger blasphème.)

Le guide Yves Bisson a qualifié la bataille du 1er août de “fou” et a déclaré à FTW Outdoors que l’amerrissage de l’esturgeon avait trempé les pêcheurs et que le poisson “avait presque atterri dans le bateau”.

C’était la deuxième fois en trois semaines qu’un esturgeon blanc mesurant près de 10 pieds propulsait autant de son corps hors de l’eau lors d’un affrètement Yves Bisson Sturgeon Co..

CONNEXES: Un pêcheur à l’arc décroche un record de carpes; “Un monstre direct”

Le mari de Zdebiak, Rob, a attrapé un autre esturgeon géant en même temps. Bisson, cependant, a concentré sa caméra sur Steevie et son poisson.

“Tout s’est déchaîné”, a-t-il déclaré. «C’était fou que nous en ayons accroché deux à la fois de cette taille et que nous les ayons atterris. Les deux pesaient plus de 300 livres et l’un mesurait plus de 8 pieds et l’autre plus de 9 pieds. »

Les deux poissons ont été soigneusement relâchés.

L’esturgeon blanc peut mesurer plus de 12 pieds et peser plus de 1 000 livres. Les poissons datent de la préhistoire et ont été décrits comme des « dinosaures vivants ».