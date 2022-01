Un pêcheur de bar en Géorgie bat un record de 45 ans

Un homme de l’Alabama qui a récemment débarqué un bar géant alors qu’il pêchait en Géorgie a battu un record d’État qui avait duré près de 45 ans.

Joseph Matthew McWhorter, qui vit à Lanett, en Alabama, a attrapé l’achigan de 8 livres et 5 onces le 23 décembre sur la rivière Chattahoochee près de Columbus.

La prise bat le précédent record de Géorgie, établi en 1977, de deux onces.

Le département des ressources naturelles de Géorgie a annoncé la nouvelle lundi, proclamant que McWhorter était « le fier détenteur du nouveau record d’état du bass de banc ».

L’achigan de haut-fond se trouve dans les bassins hydrographiques d’Apalachicola, Chattahoochee et Flint River en Alabama, en Floride et en Géorgie. En Géorgie, l’espèce a également été introduite dans les rivières Ocmulgee et Oconee.

Le bar des hauts-fonds est désigné comme l’espèce officielle de poisson de sport fluvial de l’État, selon le DNR de Géorgie.

« L’adulte moyen mesure entre 12 et 24 pouces », a déclaré l’agence sur Facebook. « L’achigan en banc se trouve généralement autour des coupures de courant près de l’eau qui coule. Cela peut être au milieu d’un grand haut-fond, dans un virage en eau profonde de la rivière avec de gros rochers, ou sur la berge derrière un arbre dans l’eau.

À titre de comparaison, l’International Game Fish Assn. répertorie comme record du monde un bar de banc de 8 livres et 12 onces capturé dans la rivière Apalachicola en Floride en 1995.