Un pêcheur du Maharashtra attrape un «poisson au cœur d’or» dans son filet et remporte Rs 1,33 crore

Pour un pêcheur du Maharashtra, la fortune a changé du jour au lendemain lorsqu’il a pris son bateau pour la mer le 28 août pour la première fois après la levée de l’interdiction de pêche de la mousson. Chandrakant Tare, un pêcheur du village Murbe du district de Palghar, a découvert que sa prise valait des crores.

En pêchant, Tare a constaté que son filet était devenu anormalement lourd, alors il l’a immédiatement sorti pour voir ce qu’il avait attrapé. Les membres d’équipage sur le bateau ont été surpris de voir que les prises dans le filet étaient en réalité 150 poissons Ghol.

En plus d’être un mets délicat, le poisson Ghol est connu pour ses propriétés médicinales uniques et est très apprécié dans plusieurs pays.

