Un pêcheur emprisonné pour possession de mérou goliath protégé

Un homme de Floride a été emprisonné mercredi soir après avoir été trouvé en possession d’un mérou goliath protégé.

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le bureau du shérif du comté de Monroe a déclaré que l’adjoint à la marine Willie Guerra avait repéré Ming Horng Yin marchant du pont Channel #2 à Islamorada jusqu’à son véhicule avec une canne à pêche et une glacière.

Guerra inspecta la glacière et trouva le mérou, toujours vivant. Guerra a libéré le mérou et arrêté Yin. On ne sait pas combien de temps Yin, 52 ans, a été détenu.

Le mérou goliath est protégé dans les eaux étatiques et fédérales au large de la Floride depuis 1990. Dans les eaux étatiques, la récolte du mérou goliath est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 $ par poisson et jusqu’à 60 jours de prison.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: le moment ‘Terminator’ de Bullfrog capturé en vidéo par un ornithologue amateur

De nombreux pêcheurs à la ligne ciblent encore le mérou goliath lors de la pêche avec remise à l’eau. Mais les règles sont strictes et le poisson « doit être immédiatement remis à l’eau libre, vivant et indemne », selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Le mérou goliath est la plus grande espèce de mérou de l’Atlantique et peut peser près de 800 livres. Selon NOAA Fisheries, son aire de répartition comprend le golfe du Mexique et les Keys de Floride aux États-Unis, les Bahamas et la plupart des Caraïbes, ainsi que les eaux côtières au large du Brésil.

– Image de mérou Goliath avec l’aimable autorisation de NOAA Fisheries