Un pêcheur fait presque basculer son canoë pour attraper un énorme maskinongé, un «poisson de sa vie»

Mikhale Pearthree, un passionné de pêche de Minneapolis, pêchait depuis un canoë sur Bde Maka Ska lorsqu’il a attrapé un “poisson de toute une vie” qui lui a presque fait chavirer son bateau.

Le jeune homme de 21 ans a débarqué un maskinongé de 54,5 pouces du lac de 401 acres, situé à deux pâtés de maisons de sa maison, lui permettant de pêcher trois fois par semaine, comme le rapporte FOX 9.

Pearthree a attrapé le poisson vers 16h30 lundi après une heure de pêche.

“Je pouvais le sentir et c’était comme un gros poisson”, a déclaré Pearthree à FOX 9. “Une fois que je l’ai vu, je n’ai pas réalisé qu’il était aussi gros, mais une fois qu’il s’est approché, j’ai réalisé qu’il était gros.”

Faire monter le poisson dans le canoë s’est avéré difficile et dangereux, alors il a décidé de ne pas le faire.

« Le canot a presque basculé et j’ai ramé jusqu’à la rive », a-t-il déclaré.

Malheureusement, au moment où il est arrivé à terre et a finalement débarqué le poisson, il était « non réactif » et Pearthree n’a pas pu relâcher sa prise, comme il le ferait normalement.

“C’est le poisson de toute une vie, en gros”, a déclaré Pearthree à FOX 9.

Le père de Pearthree, Craig, n’a pas été surpris, disant à FOX 9 que rien de ce que son fils fait dans le monde de la pêche n’est surprenant car il est un expert, ajoutant : « Il s’intéresse depuis qu’il est jeune et il pêche beaucoup, et il a un sixième sens.

Soit dit en passant, si vous êtes curieux de connaître le nom du lac, c’est Dakota pour White Earth Lake.