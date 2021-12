Un pêcheur reçoit une rare interdiction de pêche à vie, plus une peine de prison

Un pêcheur commercial – un récidiviste en vertu de la Loi sur les pêches du Canada – s’est vu interdire de pêcher à vie et s’est vu interdire de remonter à bord d’un bateau de pêche, a statué la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver.

Pêches et Océans Canada a annoncé lundi la condamnation de Scott Stanley Matthew Steer, qui avait été condamné à plusieurs reprises pour pêche illégale au cours de la dernière décennie, la dernière condamnation ayant été prononcée le 14 mai 2021 devant la Cour provinciale de Vancouver.

Steer et deux complices ont été arrêtés aux petites heures du matin du 2 mars 2020. Ils ont été découverts par des agents des pêches pêchant illégalement du crabe dans le port de Vancouver, selon les « motifs de la peine » de l’honorable Peter H. Edelmann.

Les pêcheurs ont mené les agents dans une poursuite à grande vitesse à travers le port avant de s’arrêter et d’être arrêtés à bord du navire avec environ 250 crabes vivants, qui ont ensuite été relâchés.

Steer pêchait sans permis et pêchait pendant une saison fermée, et était en possession de crabe capturé illégalement. Il a également été jugé qu’il avait enfreint une ordonnance du tribunal lui interdisant d’être à bord d’un bateau de pêche ou de posséder du matériel de pêche.

En plus des interdictions à vie, Steer a été condamné à six mois de prison et 75 heures de travail communautaire.

« Le juge lui a en outre interdit de participer à l’achat ou à la vente de poisson, y compris le courtage, pendant 5 ans », a déclaré Pêches et Océans Canada. « Et, il a ajouté une interdiction contre M. Steer d’acheter ou de vendre un bateau de pêche, et a ordonné la confiscation du bateau en aluminium utilisé dans l’activité illégale, d’une valeur approximative de 50 000 $. »

Le juge Edelmann a documenté les condamnations antérieures de Steer dans ses motifs de condamnation.

« Monsieur. Steer faisait l’objet de plusieurs ordonnances judiciaires lui interdisant de pêcher et avait été averti à plusieurs reprises que les peines pour violation de ces ordonnances allaient augmenter », a écrit Edelman. « Au cours de l’infraction et de son vol qui a suivi, M. Steer a fait preuve d’un mépris remarquable pour la sécurité des agents et des autres utilisateurs d’un port commercial très fréquenté…

« Le mépris total dont M. Steer a constamment fait preuve pour les lois sur la pêche au cours de nombreuses années soulève des inquiétudes importantes et légitimes quant à sa fiabilité en tant que courtier en poisson ou propriétaire de bateaux de pêche. À mon avis, M. Steer a démontré, sans équivoque, qu’on ne peut pas lui faire confiance pour se conformer aux règlements sur les pêches. La réglementation de la pêche commerciale repose sur la loyauté et la fiabilité des participants à la pêche, y compris les propriétaires de navires et les courtiers en poisson. Étant donné la tendance manifeste au mépris des règlements sur la pêche, je trouve que l’exclusion de M. Steer de la pêche est justifiée.

Également sur FTW Outdoors : deux femmes font des ravages chez les chasseurs d’ours légaux ; chien de chasse blessé

Art Demsky, commandant de détachement à Pêches et Océans Canada, a déclaré à CBC que les interdictions à vie sont rares et qu’au cours des 30 dernières années, il n’en a vu qu’un seul dans la région du Pacifique.

« Il n’y a eu aucun effet dissuasif à l’envoyer en prison », a déclaré Demsky à CBC. « Aucune amende ne semble suffire. À un moment donné, il suffit de dire que c’est assez et voici votre interdiction à vie.

L’un des deux membres d’équipage, Sammy Williams, a également été reconnu coupable d’infractions à la Loi sur les pêches et sera condamné en 2022. L’autre membre d’équipage, Cristopher Schill, a plaidé coupable lors d’un procès séparé et sera également condamné en 2022.

Photo de l’arrestation d’un bouvillon avec l’aimable autorisation de la Gendarmerie royale du Canada de Nanaimo; photo du navire d’exécution du Programme de patrouille maritime, M. Charles, gracieuseté de Pêches et Océans Canada.