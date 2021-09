Un pêcheur «sous le choc» après avoir décroché un record d’achigan à petite bouche

Canardl’album tant attendu Garçon amoureux certifié est enfin arrivé et avec lui vient une vidéo musicale théâtrale, au-dessus de la collaboration Future et Young Thug du projet “Way 2 Sexy” qui échantillonne le hit de 1991 de Right Said Fred “I’m Too Sexy”. Réalisé par Dave Meyers, le visuel “Way 2 Sexy” trouve Drake puisant […] More