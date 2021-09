Un pêcheur sur le point de cuisiner de la merde découvre qu’un “monstre” pourrait être un record

Jason Ren a attrapé un tas de mariganes dans un lac privé de Vancouver, au Canada, et prévoyait d’inviter un ami pour un barbecue jusqu’à ce qu’il ouvre sa glacière et réexamine sa prise.

Une marigane en particulier s’est démarquée des autres. C’était une marigane noire de 17 pouces, et un record potentiel en Colombie-Britannique.

Ren a expliqué à Richmond News : « J’ai débarqué un tas de poissons et je pensais au départ comment utiliser du jus de citron, du poivre et du sel pour les transformer en un délicieux repas sur le chemin du retour. J’avais également l’intention d’inviter mon amie Tammy chez moi pour le dîner. Mais ce n’est que lorsque j’ai ouvert la glacière et que j’ai trouvé ce poisson de la taille d’un monstre [that I realized it might be a record].

“J’ai demandé à mes copains pêcheurs de jeter un coup d’œil, et ils ont tous été surpris par la taille de mon poisson.”

Étant donné que le record de la Colombie-Britannique pour la marigane noire est de 15 pouces (attrapé par Roger Chen au lac Hatzic le 26 septembre 2015), Ren a soumis son poisson à Record Fish Canada pour examen. Ainsi, sa prise est un record en attente.

Ren a déclaré à Richmond News qu’il avait attrapé le poisson sur un lac de la région métropolitaine de Vancouver, ajoutant: «C’est un lac privé. Le poisson pourrait devenir si gros parce que le lac n’a jamais été dérangé par d’autres pêcheurs.

Photos avec l’aimable autorisation de Jason Ren.