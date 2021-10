Un pêcheur tire un énorme poisson-chat du canal après une bataille de marathon

in

Un pêcheur à la ligne de l’Arizona a récemment réussi un exploit remarquable en dévidant un poisson-chat à tête plate de 42 livres d’un canal près de chez lui après une bataille épique sur une ligne légère.

“Je n’avais aucune idée que quelque chose d’aussi gros serait là-dedans”, a déclaré Trino Diaz, de Peoria, à FTW Outdoors.

Diaz, 28 ans, pêchait avec Ryan Leren le matin du 21 septembre. Diaz a utilisé une ligne de test de 10 livres, suffisante pour la carpe, le bar rayé et le crapet arlequin qu’il attrapait.

Mais ensuite, le poisson-chat a heurté un foie de poulet utilisé comme appât, et au cours de la bataille de 45 minutes qui a suivi, Diaz s’est précipité sur un quart de mille le long du canal pour suivre le rythme des poissons en fuite.

“Après les 10 premières minutes environ, et sans avoir vu le poisson, j’ai dit à Ryan que j’avais peut-être mon record personnel”, se souvient Diaz. “Je ne voulais pas me précipiter ou malmener le poisson car j’utilisais une ligne de test de 10 livres et je ne m’attendais pas à attraper quelque chose d’aussi gros.”

Les pêcheurs ont vu le « monstre » pour la première fois 25 minutes après le début de la bataille. Après encore 20 minutes, ils se sont rendu compte que le poisson était trop gros pour le filet.

“Il était si gros que sa tête tenait dans le filet”, a déclaré Diaz, ajoutant qu’en fin de compte, lui et Leren ont simplement jeté le filet et le poisson-chat sur la berge afin que le poisson puisse être pesé avant d’être relâché.

“Nous ne pouvions pas croire à quel point le poisson était gros”, a déclaré Diaz. “Inutile de dire que cela a brisé mon record personnel de plus de 30 livres.”

À titre de comparaison, le record de l’Arizona pour le poisson-chat à tête plate est de 76 livres et 8 onces. Mais ce poisson a été pêché d’un bateau sur le lac, avec une ligne beaucoup plus lourde.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de Trino Diaz