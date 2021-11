Un pédophile a amené son bébé avec lui pour rencontrer une « fille de 14 ans »

Shaun Watson a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de tentative de communication sexuelle avec un enfant et de tentative d’amener un enfant à se livrer à une activité sexuelle (Photo: North News)

Un pédophile a emmené son bébé avec lui lorsqu’il est parti dans l’espoir de rencontrer un enfant à qui il avait envoyé des photos de ses parties génitales.

Shaun Watson discutait avec qui, selon lui, était une fille de 14 ans appelée Paige.

Mais le profil qu’il a vu sur plusieurs applications de réunion différentes était, en fait, géré par des chasseurs de pédophiles.

L’homme de 35 ans a d’abord contacté la « fille » sur l’application Skout et n’a pas été découragé lorsqu’un membre de l’équipe de sécurité en ligne des enfants l’a averti que Paige était mineure.

Il a fait des commentaires obscènes sur ce qu’il voulait faire, notamment en lui demandant si elle voulait le regarder se masturber.

Le profil a disparu, mais lorsqu’un autre, similaire est apparu, Watson l’a contacté et a envoyé des photos de son pénis, bien qu’on lui ait dit que la fille n’avait que 14 ans. Le père de trois enfants a également demandé des photos de ses organes génitaux.

Le groupe a également créé un profil sur MeetMe en utilisant le même nom et la même photo et Watson a également pris contact avec cela environ six semaines plus tard.

Le père de trois enfants a été condamné à deux ans avec sursis pendant deux ans et doit suivre un programme de traitement pour délinquants sexuels (Photo: North News)

On lui a encore dit qu’elle était une enfant, mais sa conversation est rapidement devenue sexuelle.

Watson a envoyé des photos de ses organes génitaux, l’a encouragée à commettre un acte sexuel sur elle-même et s’est arrangée pour la rencontrer.

Le procureur Michael Bunch a déclaré au tribunal: « Il semble que l’accusé se soit initialement rendu à cette réunion.

« Il a dit qu’il était avec sa fille d’un an, mais avant la réunion, il a dit qu’il devait rentrer chez lui car sa fille ne s’installerait pas. »

Des membres de l’équipe de sécurité en ligne des enfants ont confronté Watson sur son lieu de travail et à son domicile et la police a été contactée. En attendant la police, il a dit qu’il était un « idiot ».

Watson, sans domicile fixe, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de tentative de communication sexuelle avec un enfant et de tentative d’amener un enfant à se livrer à une activité sexuelle.

Plus de nouvelles



Il a été condamné à deux ans avec sursis pendant deux ans et doit suivre un programme de traitement pour délinquants sexuels.

Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pendant dix ans et fera l’objet d’une ordonnance de prévention des préjudices sexuels.

Jonathan Pigford, en défense, a déclaré: » Il est émotif et cela a été difficile pour lui.

«Il a perdu son adresse personnelle à cause de cela et il vit dans une auberge de jeunesse. Il est extrêmement anxieux et a des difficultés respiratoires.

«Il m’a répété qu’il se déteste pour ce qu’il a fait et il l’a immédiatement regretté.

«C’était à la recherche de sensations fortes et d’exhibitionnisme et il a perdu le contact avec la réalité et il a pris des dispositions pour la rencontrer et a emmené sa propre jeune fille la rencontrer. Le remords qu’il a manifesté est sincère.

«Il a payé un prix extrêmement élevé et a perdu le contact avec son partenaire et trois enfants et sa famille, ses parents et autres, l’ont renié.

« Il est devenu un personnage très isolé et vit dans un foyer et sa santé mentale s’est considérablement détériorée. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();