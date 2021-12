Un pédophile poursuit une mineure et s’approche d’elle pour lui offrir de l’argent en échange de sexe à Valence

26/12/2021 à 11h18 CET

Agents de la Police nationale Ils ont arrêté un homme de 55 ans pour s’être approché dans la rue d’une ville de Valence un un enfant de moins de 15 ans et offrez-lui 100 euros en échange de se déshabiller dans un parc et de se laisser toucher par d’autres personnes.

Les enquêtes ont commencé après que les agents ont appris que une mineure aurait été approchée dans la rue par un homme qui lui aurait offert de l’argent en échange de pratiques sexuelles, comme le rapporte la police nationale dans un communiqué.

Apparemment, l’homme aurait suivi la mineure jusqu’à son domicile, l’attendant près d’elle. Lorsque la victime est sortie en compagnie de sa sœur, également mineure, l’homme s’est approché de lui en insistant et en lui demandant son numéro de téléphone, que la victime a facilité après de nombreux refus et par peur et nervosité.

Le lendemain, après avoir reçu un appel de la détenue, la jeune femme a raconté à sa mère ce qui s’était passé, et toutes les deux se sont immédiatement rendues au poste de police pour informer la police des faits. Agents de l’UFAM.

Le même jour, l’homme a recontacté la mineure pour tenter de la rencontrer, alors les agents ont établin un dispositif qui a abouti à l’arrestation « au sang rouge » du suspect au moment où il s’est approché de la jeune femmen avec lequel vous étiez auparavant passé par une application de messagerie instantanée.

Le détenu, accusé de délits liés à la prostitution, l’exploitation sexuelle et la corruption de mineurs et qu’il avait un casier judiciaire, il a été traduit en justice.