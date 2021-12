Un peintre new-yorkais aux difformités rares s’offre un nouveau nez pour Noël

Un peintre new-yorkais souffrant d’une rare malformation faciale s’est offert un nouveau nez pour Noël grâce à la générosité d’un chirurgien plasticien qui l’a opéré gratuitement.

Conrado Estrada, 57 ans, originaire du Guatemala, avait un gros nez défiguré à cause du rhinophyma. Ses causes ne sont pas connues, mais elle a été classée comme un type d’inflammation de la peau.

Conrado Estrada souffrait d’une rare déformation faciale appelée rhinophyma. (Dr Thomas Romo)

Le Dr Thomas Romo, un chirurgien plasticien basé à New York, a comparé le nez d’Estrada à un « appendice masculin ». Il a déclaré à Fox News qu’Estrada avait attiré son attention fin août lorsque l’homme de 57 ans travaillait dans la maison du médecin à Bronxville.

« Je le regarde dans la cour, et je me dis ‘qu’est-ce qu’il y a sur le nez de ce type là-bas ?' », a déclaré Romo. « Je suis allé là-bas et j’ai instantanément su que c’était un rhinophyma. »

Conrado Estrada après son opération. (Dr Thomas Romo, fourni)

Estrada a déclaré au New York Post que la maladie rendait des tâches simples comme manger et respirer difficiles car le nez pendait sur sa bouche.

Romo, qui dirige la Little Baby Face Foundation, qui propose une chirurgie faciale aux enfants mal desservis, a déclaré qu’il avait décidé d’aider gratuitement Estrada.

« Je vois ce gars et je viens de dire à mon personnel… » Nous allons nous occuper de ce gars. » J’ai dit ‘réservez-le. Nous n’allons pas l’inculper' », a déclaré Romo.

Le Dr Thomas Romo est un chirurgien plasticien basé à New York qui dirige la Little Baby Face Foundation. (Dr Thomas Romo, fourni)

Romo et son équipe ont opéré Estrada environ un mois plus tard après avoir rempli les documents nécessaires. Il a dit que la transformation d’Estrada était phénoménale.

« C’était impressionnant d’être en sa présence », a déclaré Romo. « Je pouvais juste voir en le regardant, sa stature, son sourire – toutes les choses que vous ne voyiez pas auparavant. Voici un gars qui a été transformé. »

Atteint par Fox News, Estrada a remercié Romo et Dieu pour sa transformation.