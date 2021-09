Un père achète une voiture à son fils avec seulement des pièces qu’il a économisées

père achète une voiture pour son fils avec seulement les pièces qu’il a économisées | INSTAGRAM

Dans le monde il y a beaucoup différences économique et socialMalgré cela, les parents font normalement tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que leurs enfants ont de quoi être heureux en plus de transmettre leur amour et je respecte de incroyable façons.

Cette fois c’est un homme De Chine qu’elle a décidé d’acheter une voiture pour son fils en ne payant qu’avec les pièces qu’elle économisait.

La vidéo est très excitante et est devenue une tendance dans réseaux sociaux, parce que l’homme rassemblait pièces de monnaie de votre sac pendant deux ans et a réussi à réunir le montant nécessaire pour acheter une voiture pour votre fils.

C’est ainsi qu’il a décidé d’aller à l’agence automobile avec les 158 000 pesos dont il avait besoin en 17 sacs dans lequel il portait les pièces, ce qui a rendu sa vidéo plus que virale.

Selon les médias locaux, cela s’est produit dans la ville de Zhoukou, en Chine, le 15 août dernier.

Un père en Chine a pu payer une voiture pour son fils en utilisant uniquement de l’argent de poche. L’homme est entré dans la concession avec 17 sacs de pièces totalisant 51 000 yuans (7 872 $). Il a fallu 20 employés et plus de 3 heures pour tout compter – mais il est parti avec la voiture quand tout a été dit et fait. pic.twitter.com/pstGANKiqy – NowThis (@nowthisnews) 29 août 2021

“Un père en Chine peut payer une voiture pour son fils en utilisant uniquement les pièces que je porte dans sa poche, l’homme est entré dans l’agence automobile avec 51.000 yuans”, étaient les mots que l’on peut lire dans les médias internationaux et sur les réseaux sociaux.

Les pièces ont dû être comptées par plus de 20 employés et pendant plus de trois heures pour pouvoir les compter complètement mais la voiture était déjà prête au moment où elle a été comptée et ils sont partis dans ce même

L’une des employées du magasin a révélé que lorsqu’elle a vu l’homme arriver avec les sacs, elle a été plus que surprise car elle n’avait jamais imaginé qu’elle devrait vivre quelque chose comme ça et moins de cette façon.

J’avais vu quelque chose de similaire sur Internet mais cette fois c’était réel et je devais compter les pièces que je finissais par fatiguer, me serrant les mains, a expliqué l’ouvrier qui est aussi devenu une tendance sur les réseaux sociaux.