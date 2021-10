Un père arrêté après que son fils a accidentellement tiré et tué sa mère

Une mère de 21 ans, Shamaya Lynn (à gauche), a été tuée lorsque son fils de 2 ans lui a accidentellement tiré dessus avec l’arme à feu de son père Veondre Avery (au milieu), qui avait été stockée dans un sac à dos Paw Patrol (Photos : Bureau du shérif du comté de Seminole)

La police a arrêté le père d’un enfant de deux ans qui a trouvé son arme de poing chargée dans un sac à dos Paw Patrol et a accidentellement tiré et tué sa mère alors qu’elle était sur un appel Zoom lié au travail.

Veondre Avery, 22 ans, fait face à des accusations liées au meurtre de Shamaya Lynn, 21 ans, le 11 août au domicile du couple à Alamonte Springs, en Floride, selon le bureau du procureur de l’État de Brevard et du comté de Seminole.

Il a été arrêté mardi par des flics dans le centre de la Floride, a annoncé la police d’Altamonte Springs. Son arrestation intervient deux mois après la mort de sa petite amie.

Shamaya était sur un appel Zoom pour le travail lorsque le tout-petit a trouvé l’arme, qui appartenait à Avery et avait été laissée chargée et non sécurisée dans le sac à dos de l’enfant. À son insu, son fils a pris l’arme, s’est placé derrière elle et a tiré un seul coup de feu qui lui a touché l’arrière de la tête.

Veondre Avery fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable et de non-entreposage en toute sécurité d’une arme à feu après que son tout-petit a trouvé une arme chargée et tué accidentellement sa mère (Photo: Bureau du shérif du comté de Seminole)

Une femme qui était sur l’appel Zoom de Shamaya pour le travail a composé le 911, disant au répartiteur qu’elle avait entendu un bruit et avait vu Shamaya tomber. La collègue ne savait pas son âge ni où elle habitait.

Au même moment, Avery a appelé le 911 et a supplié les premiers intervenants d’essayer de l’aider.

« Je viens littéralement de rentrer à la maison et je rentre dans la pièce… (et) ma petite amie qui travaillait sur l’ordinateur, elle est juste décontractée et il y a du sang partout », a-t-il déclaré lors de l’appel au 911.

Il a dit au répartiteur qu’elle ne respirait pas et qu’il ne pouvait pas entendre les battements de son cœur. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés à leur appartement, elle a été déclarée morte.

Shamaya Lynn a été tuée lorsque son tout-petit a trouvé une arme à feu qui n’était pas rangée correctement et a accidentellement tiré avec l’arme (Photo : Facebook)

Un autre enfant était à la maison pendant la fusillade, ont indiqué les autorités.

Avery a été accusé d’homicide involontaire coupable et d’entreposage dangereux d’une arme à feu. Dans l’État de Floride, l’homicide involontaire, un crime au deuxième degré, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, 15 ans de probation et une amende de 10 000 $.

Il est détenu sans caution.

