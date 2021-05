Un père de 26 ans décède après que la police californienne l’ait tenu face contre terre pendant 5 minutes ⋆ .

Le 19 avril, Mario Gonzalez, 26 ans, un père vivant à Oakland, en Californie, est décédé après ce que la police d’Alameda a appelé à l’origine une «urgence médicale». Gonzalez, selon la police, avait souffert de cette situation d’urgence après une «bagarre» avec la police, qui tentait d’arrêter Gonzalez pour ne pas être en mesure de produire une pièce d’identité. Le 27 avril, la ville d’Alameda a publié une vidéo d’une heure des événements de l’une des caméras corporelles des policiers. Comme pour la plupart de ces histoires tragiques, ce que la police a d’abord dit à la famille de Gonzalez ne correspond pas à ce qui est sur la vidéo.

Huit minutes après avoir parlé avec Gonzalez, deux policiers tentent de lui mettre les mains derrière le dos afin de l’arrêter, apparemment pour ne pas avoir produit de pièces d’identité. Gonzalez est doux, pas du tout combatif et parfois peut-être désorienté. Mais il n’est jamais même à distance une menace de s’enfuir, encore moins de blesser physiquement ou de maîtriser les agents sur les lieux. Au cours des huit prochaines minutes, alors que la police pousse Gonzalez vers le bas et se met au-dessus de lui, essayant de tenir ses mains derrière son dos alors qu’il est allongé sur le ventre dans des copeaux de bois et de la saleté, Gonzalez passera de suppliant et de respiration lourde à insensible. Moins de 20 minutes après son premier contact avec la police, le père d’un enfant de 4 ans est allongé sans réponse sur le sol pendant que la police d’Alameda lui effectue une RCR.

Il y a tellement de problèmes ici. Premièrement, la Californie n’a pas de loi obligeant les personnes qui ne conduisent pas et dans un véhicule lorsqu’elles sont arrêtées par la police à produire une photo ou une pièce d’identité sur papier. La police peut vous détenir si elle soupçonne que vous avez commis un crime mais ne vous arrête pas, et même si vous êtes soupçonné d’avoir commis un crime, la loi ne vous oblige pas à produire une pièce d’identité si vous décidez de ne pas le faire.

Lorsque la police a commencé à parler avec Gonzalez, il est assis sur une souche téléphonique en bois dans une médiane boisée entre un parking et une rue. Il y a deux paniers Walgreens sur le sol à côté de lui, avec ce qui ressemble à des bouteilles d’alcool – non ouvertes. L’officier à travers la caméra corporelle duquel nous regardons tout cela déplia très tôt les radios, demandant à son répartiteur de vérifier si un Walgreens local avait signalé que quelqu’un était parti sans payer pour des articles comme celui-ci. Il ressort clairement de l’interaction avec Gonzalez que la police d’Alameda pense qu’il est en état d’ébriété.

La loi californienne sur l’intoxication publique oblige le sujet à:

Être incapable de faire attention à soi-même ou aux autres, ou entraver la libre utilisation des rues / allées publiques

Gonzalez ne fait obstacle à rien, et s’il peut ou non prendre soin de lui-même ou des autres est une question qui doit être mieux clarifiée. À un moment donné pendant la «bagarre», où Gonzalez d’environ 250 livres grogne et hurle de détresse alors que la police a les genoux sur ses épaules et parfois sur son cou, Gonzalez dit qu’il n’a pas consommé de drogue. L’un des agents a dit: «Je pense que vous avez trop bu aujourd’hui, d’accord? C’est tout.” Les officiers ne crient pas après Gonzalez, mais ils ne l’aident pas non plus, bien qu’ils disent qu’ils essaient de prendre soin de lui. Finalement Gonzalez devient mou, et les deux officiers remarquent:

«Nous n’avons aucun poids sur sa poitrine», dit un officier. Il arrête ensuite un autre officier qui semble sur le point de mettre du poids sur sa poitrine et dit: «Non! Pas de poids, pas de poids, pas de poids. »

Edith Arenales aurait parlé en espagnol à la presse, disant: «Mario était un homme gentil et pondéré. Il y avait un moyen de gérer cette situation sans tuer mon fils. Ils ne lui ont jamais enlevé le genou de la tête. Andrea Cortez, la mère du fils de Mario, âgé de 4 ans, a publié une déclaration disant: «Son fils Little Mario ne cesse de demander où est son père. Il pense qu’il est dans le ciel dans un vaisseau spatial. Comment expliquer qu’il ne revienne pas? » Selon la famille de Mario, il était également le gardien de son frère de 22 ans, autiste.

La police a publié une déclaration disant: «Le lundi 19 avril, les patrouilleurs ont répondu à deux rapports distincts faisant état d’un homme qui semblait être sous l’influence et d’un suspect dans un possible vol.» Bien sûr, dans la vidéo, vous pouvez voir qu’ils demandent à être envoyés une fois sur les lieux pour pêcher et voir si un vol a été signalé. La vidéo montre clairement que ces agents auraient pu facilement se passer de moyens de contention tout en essayant de savoir s’il était réellement suspect dans ce qui aurait constitué un délit de vol à l’étalage.

Le New York Times rapporte que les appels au 911 ne semblaient pas justifier l’arrestation de quelqu’un qui ne faisait rien d’autre que déranger une personne à huis clos.

Dans les enregistrements audio des appels au 911 qui ont incité la police à l’approcher, un appelant a déclaré que M. Gonzalez traînait depuis environ une demi-heure et semblait briser les étiquettes de sécurité des bouteilles d’alcool. Un autre a déclaré que M. Gonzalez se parlait à lui-même à une clôture près de l’arrière-cour de l’appelant. “Il semble qu’il peaufine, mais il ne fait rien de mal”, a déclaré l’appelant au répartiteur, suggérant qu’il semblait être sous drogue. «Il fait juste peur à ma femme.

La famille de Mario Gonzalez veut plus de réponses, et ils méritent de savoir pourquoi il a été traité de cette façon.

La vidéo dure une heure et peut être vue sur la page YouTube de la ville d’Alameda. Attention: c’est graphique.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!