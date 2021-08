Un père de Floride accusé d’avoir agressé un étudiant pour un mandat de masque .

in

Un père de Floride, marre du mandat de masque COVID-19, est accusé d’avoir agressé un lycéen lors d’un différend lié au masque avec un responsable des ressources scolaires.

L’incident s’est produit mercredi au lycée de Fort Lauderdale. Dan Bauman, 50 ans, et sa fille se disputaient avec un agent des ressources au sujet du mandat de masque de l’école lorsqu’un autre élève les a appelés pour avoir causé une perturbation, selon le Washington Post.

Bauman aurait visité l’école plus d’une fois et un étudiant de passage a déclaré : « J’en ai assez pour quatre jours », selon un rapport d’arrestation.

Lorsque l’étudiant a remarqué que Bauman l’enregistrait sur son téléphone portable, elle a tenté de l’atteindre et il l’a agressée.

“[Bauman] puis a poussé l’enfant par l’épaule et lui a attrapé la main et lui a tordu le bras de manière agressive », a écrit l’agent des ressources de l’école dans le rapport d’arrestation, « ce qui m’a causé, ainsi qu’à la sécurité [guard] tirer [Bauman] hors de l’enfant.

Bauman a été arrêté par la police de Fort Lauderdale et accusé de maltraitance d’enfants.

Le responsable des ressources de l’école a noté dans son rapport qu’il avait allumé sa caméra corporelle alors que Bauman s’approchait du campus ce matin-là, car il est “connu pour causer des perturbations en raison de sa protestation contre la politique de masques du conseil scolaire”.

La police n’a pas publié les images de la caméra corporelle en raison de l’enquête active.

Les écoles publiques du comté de Broward ont déclaré dans une déclaration à WPLG que la politique sur les masques garantit que «les élèves disposent d’un environnement d’apprentissage sûr et sain, surtout maintenant qu’ils sont de retour dans les salles de classe».

Principe Sean Curran a déclaré qu’il n’y avait eu aucune réticence des étudiants à porter des masques.

“Chacun d’entre eux le porte et soutient les mesures prises pour assurer la sécurité de tous”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les chefs religieux, les politiciens conservateurs et bien d’autres aident les parents à échapper aux protocoles COVID-19, qui, selon les experts médicaux, sapent les efforts de récupération du virus, a rapporté le Grio précédemment.

Un directeur d’école de l’Oregon dit aux parents qu’ils peuvent empêcher leurs enfants de porter des masques en citant la loi fédérale sur les personnes handicapées. Un pasteur d’une méga-église californienne offre des exemptions religieuses à toute personne moralement en conflit avec les exigences en matière de vaccins. Et le procureur général de la Louisiane a publié des exemples de lettres sur la page Facebook de son bureau pour ceux qui cherchent à contourner les règles du gouverneur en matière de masques.

Alors que les partisans de ces solutions de contournement disent qu’ils veillent à la santé des enfants et aux droits des parents, d’autres affirment que de tels stratagèmes sont malhonnêtes et irresponsables et pourraient saper les efforts visant à vaincre la variante delta hautement contagieuse.

*Cette histoire contient des reportages supplémentaires de l’Associated Press.

