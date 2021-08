Un père, deux filles et une nièce meurent alors qu’un poteau frappe une voiture après la fête .

George Ritter (en haut à gauche), ses deux filles et sa nièce sont décédés après une fête d’anniversaire lorsqu’un poteau électrique a heurté leur véhicule (Photo : GoFundMe)

Un père, ses deux filles et sa nièce ont été tués dans un accident de voiture alors qu’ils rentraient chez eux après une fête d’anniversaire ce week-end. George Ritter, 33 ans, conduisait avec ses filles Alivia, 5 ans, et Elsie, 9 ans, et sa nièce Kenzie, 8 ans, dans la voiture lorsqu’un poteau électrique a heurté son véhicule.

Le poteau, qui semblait sortir de nulle part, a heurté la voiture devant un concessionnaire Chevrolet Pellegrino à Westville, New Jersey, samedi soir, a rapporté People.

La famille revenait de la fête à laquelle elle avait assisté à la Westville Power Boat Association. Ritter conduisant derrière un véhicule qui le précédait.

Le père de Kenzie, Brian Mammoccio, a déclaré à ABC Action News 6 que sa fille était “attentionnée et honnête et pleine de vie et d’étincelles”.

“J’aimerais pouvoir l’avoir ici à côté de moi, lui faire un dernier câlin parce que je n’ai jamais pu lui dire au revoir”, a déclaré Mammoccio au média.

“Chérissez chaque moment que vous passez avec vos enfants parce que vous ne savez jamais quand ce moment peut être emporté”, a ajouté Mammoccio. « Je n’ai que huit ans avec le mien. »

On ne sait pas comment l’accident s’est produit et les autorités enquêtaient sur toutes les pistes. Pendant ce temps, la famille pleure sa perte soudaine.

Dimanche, un hommage avec des fleurs et des jouets a été organisé pour les victimes sur le site de l’accident.

Lundi après-midi, une page GoFundMe créée par Westville Power Boat pour aider les familles à couvrir les frais funéraires avait permis de collecter plus de 33 000 $.

« La Westville Power Boat Association a perdu un membre très aimé ainsi que 3 beaux anges. Nous voulons donner à George et aux filles, Elsie, Alivia et Kenzie, le mémorial qu’ils méritent et honorer leur mémoire et leur dire nos derniers au revoir », lit-on sur la page.

«Ils ont touché la vie de tant de personnes et c’est à notre tour de montrer une dernière fois notre appréciation pour George et les filles. Tout don est extrêmement apprécié.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();