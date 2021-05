Un père et un entraîneur mortellement abattu à Kansas City “ n’ont rien laissé d’autre que du bon derrière ” ⋆ .

La vidéo commence et les rythmes hip-hop sonnent en premier. Voilà le dynamisme de Gary Taylor. Il regarde la caméra, danse, vibre. Le sweat à capuche bleu qu’il porte se lit comme suit: Aucun parent riche. Pas d’investisseurs. Pas de documents. Hors de la boue.

«Tu sais où je suis, bébé, nous à la Maison», dit-il depuis sa salle de gym, Power House Fitness. «La bousculade est une habitude, vous devez prendre l’habitude de grincer les dents… si tout ce que vous voulez c’est de l’argent, Dieu quitte la conversation dès que vous y apportez de l’argent.

Il poursuit dans la vidéo, publiée le 2 février sur Facebook, exhortant les entreprises noires à se soutenir les unes les autres, demandant des partenaires pour aider à organiser des séminaires pour enseigner aux jeunes entrepreneurs noirs.

«Poussons-nous les uns les autres pour être meilleurs», a-t-il dit. «Poussons-nous les uns les autres pour être géniaux.»

Taylor, père de trois enfants, a été abattu des mois plus tard, juste après 22 heures le 25 avril, près de l’intersection des rues 19e et Vine. Il avait 34 ans.

Le deuil de la communauté a été immédiat. Le maire a présenté ses condoléances, et d’innombrables amis et membres de la famille ont republié les vidéos Facebook de Taylor sur leurs propres pages, partageant à nouveau ses mots d’inspiration et de motivation. Le lendemain de son assassinat, sa petite amie, Rashouna Harris, a changé sa photo de profil Facebook en son honneur.

Harris a rencontré Taylor pour la première fois en 2017 lorsqu’elle est entrée dans le gymnase de Swope Parkway où il enseignait.

C’était un petit espace. Pas de cloches et de sifflets, juste les bases. Au moins 20 personnes étaient là, et il les formait toutes – individuellement, une à la fois. Il se déplaçait dans la pièce avec habileté, dit-elle.

«Tout le monde était trempé de sueur. Tout le monde avait l’air à moitié mort, au moins », dit-elle en riant.

Elle a senti tout ce qu’elle viendrait pour apprendre Taylor incarné, a-t-elle dit: motivation, travail acharné, cohérence.

Dans les années qui ont suivi ce jour-là, ils sont tombés amoureux et ont eu un fils ensemble. Harris est même devenu un entraîneur personnel aussi, travaillant au gymnase de Taylor, Power House.

Gary Taylor et sa petite amie, Rashauna Harris

Puis, alors que tout semblait si bien s’aligner dans la vie de Taylor, il était parti.

L’histoire continue

Dans les heures qui ont suivi la fusillade qui a blessé deux autres personnes et a coûté la vie à Taylor, la police de Kansas City a déclaré qu’elle croyait qu’une bagarre ou une dispute avait éclaté dans un établissement voisin; peu de temps après, des coups de feu ont été tirés dans la rue à l’extérieur. On ne sait pas si Taylor a été impliqué dans l’altercation.

La police demande toujours l’aide du public pour recueillir des informations sur un suspect et un mobile possibles.

«Quand je dis que cette ville aimait Gary, cette ville adorait Gary. Comme, ils l’aimaient », a déclaré Harris, applaudissant dans ses mains pour insister. «Et je déteste simplement qu’il n’ait pas réalisé à quel point il avait déjà changé les gens, inspiré les gens.»

Redonner à la communauté avec fitness

«Parfois, vous pouvez être occupé, mais vous perdez du temps. Vous voyez, nous n’avons pas beaucoup de temps. Nous devons travailler plus intelligemment, pas plus dur. » – Taylor, via Facebook en direct, le 3 février

Taylor aimait faire des listes. Il a mis un stylo sur papier et s’est fixé des objectifs, a fixé des délais.

Videur depuis des années, il a récemment créé sa propre entreprise de sécurité: Power House Protective Services.

Ce n’était qu’un rêve parmi tant d’autres.

Lui et un autre entraîneur personnel ont parlé de créer un autre gymnase ensemble dans le noyau urbain. Il a animé des programmes pour aider à lutter contre l’obésité infantile et adoré travailler avec de jeunes athlètes.

Taylor rêvait de prendre sa retraite dans la quarantaine pour pouvoir voyager avec sa mère et sa famille.

Mais Kansas City était toujours à la maison.

«C’est ce qui m’a soulevé», se souvient Harris. «Je veux donner ça à mon peuple.»

Il savait qu’il y avait beaucoup d’autres jeunes, en particulier des jeunes hommes, qui avaient besoin d’inspiration, qui manquaient de quelqu’un à qui admirer, pour les pousser, a déclaré Harris.

Taylor a utilisé l’exercice pour aider à vaincre les problèmes de santé héréditaires, a-t-elle déclaré, et il voulait aider les autres à améliorer leur santé dès le début.

«Nous devons prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir être ici pour nos enfants et cela leur apprendra à prendre également soin d’eux-mêmes», disait-il.

Au cours de la semaine dernière, Harris a entendu d’innombrables personnes raconter leurs propres histoires sur la façon dont la formation et la motivation de Taylor ont amélioré leur vie.

«Je ne pouvais pas marcher», a déclaré une femme à propos de l’intensité des entraînements de Taylor. «Mais j’ai adoré. Je n’avais jamais été poussé de cette façon avant… mais je n’ai pas abandonné.

Pour lui, pousser les gens au-delà de leurs limites ne consistait pas seulement à réussir dans le gymnase, c’était censé s’infiltrer dans tous les autres aspects de la vie.

“Il a toujours cru, si vous le voulez, vous devez aller le chercher”, a déclaré Harris.

Gary Taylor

‘La ville a besoin d’amour’

«L’amour n’est pas quelque chose de vraiment valorisé. Je ne pense pas que Dieu aime ça. … Je n’essaye pas vraiment de mourir pour mes proches. J’essaye de les aimer suffisamment pour vivre pour mes proches. Cela cause de la douleur si je suis mort et parti. Cela apporte de la joie et du bonheur si je suis ici. Vous comprenez, nous devons valoriser l’amour. – Taylor

Si la communauté était son inspiration, les enfants de Taylor étaient sa motivation.

Les dimanches étaient réservés à la famille. Ils ont passé des soirées chez sa mère pour dîner avec son frère.

La plupart des jours de la semaine, il avait ses trois enfants avec lui au gymnase. Il soulevait son plus jeune fils pour atteindre la barre de traction, laissait son fils aîné aider les poids au banc – les quatre mains enroulées autour de la barre – pendant que sa fille sautait dans l’un des cours de cardio pour femmes.

À la maison, il était temps d’être idiot – danser, reconstituer des vidéos TikTok.

Taylor a toujours parlé du plan de sa vie, a déclaré Harris. Et ses enfants étaient la base.

Il a parlé de donner à ses enfants la possibilité de reprendre un jour l’héritage de Power House. Il avait déjà commencé à enseigner à sa fille l’entrepreneuriat.

Elle a fait des T-shirts et il l’a aidée à les vendre. Il lui a appris à faire des bénéfices, à payer les frais généraux et à mettre l’argent qui restait à épargner.

«Il a vraiment tout mis dans ces enfants, et c’est une si belle chose», a déclaré Harris.

Gary Taylor avec sa petite amie, Rashouna Harris, et ses enfants.

Dimanche, elle se tenait dans le gymnase maintenant presque vide. Juste une semaine avant, il était rempli de gens en sueur qui faisaient des blagues. Explosion de musique. Selfies photo-bombardements de Taylor.

Les murs sont nus maintenant, l’équipement est parti et le faux gazon est enroulé dans de lourds cylindres.

Harris reprend l’entreprise Power House, mais elle doit d’abord prendre du recul, pour se repérer alors qu’elle cherche un nouvel espace et s’efforce de maintenir les projets et les rêves de Taylor vivants.

«Je suis tellement fière du fait que même s’il est parti, il n’a rien laissé d’autre que du bien», a-t-elle déclaré.

Elle ne sait toujours pas pourquoi son petit ami a perdu la vie à cause d’une violence insensée trop courante à Kansas City.

La mort de Taylor a marqué le 48e homicide à Kansas City cette année, dont la plupart étaient le résultat de la violence armée. Kansas City a terminé l’année dernière avec 182 homicides, le plus grand nombre de l’histoire de la ville en une seule année, selon les données maintenues par The Star.

Interrogé à l’époque de la mort de Taylor si les stratégies criminelles de la ville fonctionnaient, le maire Quinton Lucas – qui a également visité le site du meurtre de Taylor – a répondu «évidemment non». Le sang de Taylor était encore visible sur le trottoir à côté de lui.

«La violence armée est littéralement incontrôlable», a déclaré Harris, avant de répéter ce que le pasteur aux funérailles de Taylor a dit la veille au lycée Center. La foule était entassée dans les gradins comme si elle était là pour le football du vendredi soir.

«Cette ville a besoin d’amour.»

C’est ce que Taylor voulait dire: apprendre aux gens à s’aimer eux-mêmes, afin qu’ils puissent chérir les autres. Pour que la violence cesse.

Gary Taylor sur une photo récente avec son plus jeune fils

L’héritage de Power House

«Tu me connais, c’est une bonne journée pour passer une bonne journée, bébé. Faites quelque chose, soyez quelqu’un de phénoménal. Vous êtes quelqu’un de phénoménal. Vous êtes formidable. Tu es incroyable. Vous êtes belle. Vous êtes captivant. Vous êtes tout divin. Vous êtes parfait tel que vous êtes. – Taylor, via Facebook en direct, le 3 février

Une centaine de personnes, dont la plupart portaient des chemises Power House, se sont rassemblées devant l’ancien gymnase, désormais juste une pièce vide entre les restaurants chinois et mexicains.

Une file de motards a grondé dans le parking, puis a rejoint la foule. Leurs vestes et gilet en cuir noir les étiquetaient Zodiac Motorcycle Club, le plus ancien club de motards afro-américain de Kansas City, situé au 18ème et à Vine, à quelques mètres de l’endroit où Taylor a été tué. Un cavalier descendit de cheval, puis embrassa Harris.

Des ballons bleus et argentés vacillaient dans le vent. De gros ballons avec les initiales de Taylor étaient plus hauts que les autres.

«Aimez-vous les uns les autres pendant que vous êtes ici», dit le frère de Taylor, Brian, à la foule rassemblée comme un croissant de lune autour de lui.

Le fils d’Harris et de Taylor se traînait dans une chemise qui disait «génial comme papa». Sa grand-mère ralentit momentanément sa roulade pour enrouler un ballon autour de son poignet.

La foule s’est calmée. Ensemble, ils ont lancé quelques centaines de ballons vers le haut. Harris a tenu son téléphone haut, enregistrant les ampoules brillantes de plus en plus petites contre le ciel. Elle a souri.

«Il n’a jamais réalisé à quel point il a inspiré, changé et motivé les gens», a-t-elle déclaré plus tard. «Et pour lui de regarder en bas et de voir ceci; Je sais qu’il nous sourit.

La violence armée fera l’objet d’un nouveau projet de journalisme à l’échelle de l’État que The Star entreprend cette année dans le Missouri en partenariat avec le programme de service national Report for America et parrainé en partie par la Missouri Foundation for Health. Dans le cadre de ce projet, The Star sollicitera l’aide de la communauté.

Pour contribuer, visitez Report for America en ligne sur reportforamerica.org.