Un père ouïghour « ne peut pas dormir » après la disparition de ses deux filles en Chine

Zaide, 6 ans, et Zarife, 5 ans, ont disparu en 2017, laissant leur famille « brisée » (Photo : Omer Faruh)

Les filles d’Omer Faruh ont fêté leurs cinquième et sixième anniversaires cette année.

Le père adorable, 32 ans, aurait dû être avec eux pour célébrer, mais il a passé les deux jours à se demander s’ils étaient toujours en vie.

Zaide, 6 ans, et Zarife, 5 ans, ont disparu il y a cinq ans alors que leurs parents fuyaient le Xinjiang, en Chine, de peur d’être emmenés dans des « camps de concentration ».

Selon des groupes de défense des droits humains, environ 1,5 million de Ouïghours, majoritairement musulmans, seraient détenus.

Des évadés adultes ont allégué torture, viol systématique et la stérilisation forcée, tandis que les enfants ouïghours seraient séparés de leurs parents et soumis à un « lavage de cerveau » dans des orphelinats publics et des internats.

Un tribunal non officiel basé au Royaume-Uni a récemment découvert que la Chine avait commis un génocide contre le peuple ouïghour, mais le gouvernement a nié à plusieurs reprises toutes les accusations.

Omer dit que les disparitions de ses petites filles l’ont laissé « brisé » et qu’il est « prêt à tout sacrifier » pour les récupérer.

« Je n’ai pas entendu les voix de mes filles depuis 1 915 jours », a-t-il déclaré à Metro.co.uk. « Je souffre tellement après avoir été séparé de mes filles, je ne peux plus dormir la nuit. J’ai pensé plusieurs fois à me suicider.

Le propriétaire de la librairie était en Arabie saoudite lorsque sa femme Meryem a appelé de Chine pour dire qu’ils étaient devenus les derniers Ouïghours à recevoir l’ordre de remettre leurs passeports en novembre 2016.

Terrifié après avoir entendu des histoires de personnes disparues, Omer est passé à l’action et a réservé des vols vers la Turquie pour Meryem et leurs deux filles aînées Medine, maintenant 8 ans, et Zübeyde, maintenant 7 ans.

Le père de cinq enfants, Omer Faruh, 32 ans, ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas retrouvé ses enfants (Photo : Omer Faruh)



Les petites filles ont été laissées avec leurs grands-parents qui ont ensuite été « emmenés dans des camps » (Photo : Omer Faruh)



Amnesty International affirme que les enfants sont détenus dans des orphelinats publics et des internats où ils subissent un lavage de cerveau (Photo : Omer Faruh)

Mais leurs deux plus jeunes enfants n’avaient pas encore de documents de voyage, ce qui signifie qu’ils ont été contraints de prendre la décision déchirante de les laisser aux soins des parents de Meryem à Korla, dans le Xinjiang.

Omer et Meryem ont d’abord pu rester en contact après avoir fui vers la Turquie, mais ont été bouleversés lorsque le contact a été coupé deux mois plus tard.

Omer, père de cinq enfants, qui n’a pas eu de nouvelles de ses propres parents depuis des années, dit qu’il a appris par un ami que ses beaux-parents avaient été emmenés dans des camps d’internement en octobre 2017.

Leur disparition tragique l’a laissé terrifié pour ses deux jeunes filles.

« Je suis vraiment inquiet pour leur vie », dit-il. «Je sacrifierais ma vie si je savais que mes filles seraient libérées pour cela.

« Ma femme est dans une situation très difficile. Elle est très désolée pour sa famille et ses enfants. Elle est tombée malade à cause de ses souffrances pour ses enfants et son état actuel est très mauvais.

«Mes enfants ont tellement mal qu’ils posent toujours des questions sur leurs frères et sœurs. Ma femme et moi pleurons souvent, essayant de le cacher à nos autres enfants.

Omer craint que Zaide et Zarife n’aient également été emmenés dans des camps, que la Chine dit « rééduquer et combattre l’extrémisme ».

Amnesty International affirme que les enfants ouïghours sont placés dans des orphelinats publics et des internats, où ils sont endoctrinés loin de l’influence de leurs familles.

On estimait auparavant qu’environ 100 000 enfants auraient été retirés de leurs parents, mais le nombre réel est susceptible d’être plus important, a déclaré Erkin Sidick, président de la Uyghur Projects Foundation.

« Pour perpétuer l’héritage d’une race, les enfants doivent vivre dans leur propre environnement, avec leur langue, leurs coutumes, leur culture et leurs parents, mais le gouvernement chinois leur enlève tout cela », a-t-il déclaré.

« Perdre des enfants est une douleur si profonde, dans de nombreux cas, les parents se battent également pour leur propre vie. »

Des images de drones publiées en 2019 montrent des prisonniers présumés les yeux bandés et ligotés dans le Xinjiang (Photo : Lorna AingerDM)

Omer et sa famille ont obtenu la nationalité turque en juin 2020. Il dit que l’ambassade de Turquie à Pékin lui a dit que des procédures avaient été engagées pour récupérer ses enfants en août 2020.

Une note diplomatique aurait été envoyée au gouvernement chinois en octobre 2020, mais cela n’a pas fonctionné.

Le Royaume-Uni, l’Australie, les États-Unis et le Canada ont tous annoncé qu’ils n’enverraient pas de diplomates aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin pour protester contre les violations des droits humains au Xinjiang.

Mais le peuple ouïghour supplie la communauté internationale de prendre des mesures plus fortes.

Omer a déclaré: «Le monde ne fait pas assez de bruit pour les Ouïghours. Certaines personnes le font, et ce n’est pas suffisant, mais les états ne font pas du tout de bruit.

« L’État chinois commet un grand génocide contre les Ouïghours, et si le monde reste silencieux, les Ouïghours périront tous. »

En juin, l’ancien ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a nié que les politiques conduisaient à la séparation des parents de leurs enfants.

Liu Xiaoming a promis d’enquêter sur les allégations si des preuves étaient présentées, disant à Andrew Marr de la BBC « donnez-moi les noms, nous vous répondrons certainement ».

Le gouvernement chinois a qualifié le tribunal basé au Royaume-Uni d' »outil politique utilisé par quelques éléments anti-chinois pour tromper et induire le public en erreur ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères et l’ambassade de Turquie à Pékin ont été contactés pour commentaires.

