Un périphérique mis au rebut aurait transformé Game Boy Color en un appareil vidéo en direct

Un périphérique Game Boy Color connu sous le nom de Page Boy était autrefois en préparation chez Nintendo, et bien qu’il n’ait jamais vu le jour, de nombreuses idées nobles de l’appareil allaient apparaître dans les futurs appareils Nintendo.

La découverte du Page Boy vient de l’historien du jeu vidéo Liam Robertson, qui documente l’appareil inédit dans une nouvelle vidéo pour DidYouKnowGaming? Chaîne Youtube.

De nombreuses fonctions de Page Boy étaient similaires à celles du périphérique Work Boy annulé, un ajout semblable à un clavier sur lequel aurait ajouté des fonctionnalités telles qu’un carnet de rendez-vous, une calculatrice, etc. à l’ordinateur de poche de Nintendo. Le Page Boy, cependant, irait un peu plus loin, en utilisant les mêmes fréquences d’ondes radio que les pagers à l’époque pour permettre la communication entre les appareils Game Boy Color.

Le projet a été imaginé par Eddie Gill. Gill avait déjà travaillé sur le Work Boy, et avec l’aide de son frère Christopher Gil, a commencé à travailler indépendamment sur l’idée du Page Boy, formant la société appelée Wizard. Alors que le Work Boy a été construit en tant qu’extension tierce, les frères Gil savaient que si le Page Boy devait réussir, il faudrait qu’il soit un produit officiel de Nintendo. Cela a finalement conduit Gills à organiser une réunion officielle avec les dirigeants de Nintendo en 1999, où il a présenté une ventilation technique du Page Boy qui comprenait également une maquette physique de ce à quoi l’appareil pourrait ressembler pour les supérieurs de l’entreprise, y compris Nintendo. du président américain Minoru Arakawa.

Appeler le périphérique ambitieux aurait été un euphémisme. Les utilisations suggérées pour le Page Boy comprenaient la possibilité pour les utilisateurs de lire les numéros de Nintendo Power sur leur Game Boy Color ou même potentiellement de recevoir des émissions directement de Nintendo, plus d’une décennie avant les émissions désormais emblématiques de la société Nintendo Direct. Les autres fonctionnalités auraient inclus une fonction de type moteur de recherche où les utilisateurs pourraient poser des questions à Mario, une fonction météo, la possibilité d’envoyer des messages et des e-mails à d’autres utilisateurs de Game Boy Color, et bien plus encore.

Selon Robertson, Nintendo a été immédiatement fasciné par l’idée du Page Boy et a donné le feu vert à une enquête interne sur l’appareil. Gill allait devenir consultant en design pour Nintendo. La société souhaitait que le Page Boy ait un attrait mondial, mais en raison de limitations techniques telles que le manque de réseaux de données sans fil duplex rentables en Europe et au Japon, le Page Boy ne fonctionnerait vraiment que sur le marché nord-américain. Cela a conduit Nintendo à fermer le projet en 2002.

Bien que le Page Boy ne se concrétiserait jamais, bon nombre de ses idées se perpétueraient dans d’autres projets Nintendo, allant de l’idée d’Amiibo débloquant des éléments supplémentaires dans les jeux à la chaîne météo de la Wii.