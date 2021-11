Un personnage clé décède dans l’épisode Premier

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Yellowstone a des fans sur le bord de leurs sièges depuis plus d’un an alors qu’ils se préparent aux retombées du cliffhanger final de la saison 3. La vie de nombreux personnages était en danger, dont John Dutton (Kevin Costner), Beth Dutton (Kelly Reilly), Kayce Dutton (Luke Grimes) et Jimmy Hurdstram (Jefferson White). Les fans s’attendaient au pire et savaient qu’une mort devait arriver, et les premiers épisodes de la saison 4 (« Half the Money » et « Phantom Pain ») ont été livrés. Spoilers à venir pour Yellowstone Saison 4, (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct).

En ce qui concerne les décès pour lancer la saison, ce n’était en fait aucune des fêtes ci-dessus. Au lieu de cela, il y a eu un meurtre de vengeance comme vengeance pour les attaques finales de la saison 3. Vers la fin de la première en deux parties, l’antagoniste Roarke Morris (Josh Holloway) a rencontré son créateur.

(Photo : Réseau Paramount)

Cela s’est déroulé de manière absolument brutale. Rip Wheeler (Cole Hauser) est sur le sentier de la guerre et il attaque Roarke alors que Market Equities pêche dans un ruisseau (reflétant la façon dont nous avons rencontré l’homme d’affaires pour la première fois lors de la saison 3). Rip brandit un serpent venimeux dans une glacière et le rend malade sur Roarke, le reptile mordant le visage de ce dernier. Roarke succombe à la morsure en écumant à la bouche. Rip dit « bon débarras », marquant un début sauvage pour la saison 4.

Holloway, 52 ans, était surtout connu pour ses rôles de Sawyer dans Lost et Will Bowman dans Colony avant de croiser la route des Duttons. Son passage est relativement bref, apparaissant dans neuf épisodes alors que Market Equities est entré dans la mêlée dans la saison 3. Comme beaucoup d’ennemis qui ont osé affronter Duttons, il n’a pas tardé à ce monde.

Vous pouvez regarder Yellowstone en direct sur Paramount Network via votre fournisseur de câble ou un service comme FuboTV. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Peacock. Les prochaines retombées de Yellowstone, telles que 1883, sortiront sur Paramount+.