Un personnage majeur de Dune qui aura un rôle bien plus important dans la suite, selon Denis Villeneuve

Pour ceux qui ne connaissent pas Dune, l’histoire voit le père de Paul Atreides, le duc Leto Atreides d’Oscar Isaac, accepter la gestion de la planète Arrakis, qui est la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, le mélange, alias épice. Cependant, lorsque le duc et ses alliés sont trahis par le baron Vladimir Harkonnen de Stellan Skarsgård, Paul et sa mère, Lady Jessica de Jessica Ferguson, doivent fuir à la surface d’Arrakis, où ils croisent Chani, son père (Stilgar de Javier Bardem), sa mère (qui est le Dr Liet-Kynes de Sharon Duncan-Brewster dans cette version du conte) et le reste des hommes libres indigènes. Mais avant de rencontrer Chani, Paul a des rêves prophétiques à son sujet, comme le montre la dernière bande-annonce de Dune.