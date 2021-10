Un personnage majeur meurt dans le dernier épisode de la série Apple TV+

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

[The Morning Show Season 2, Episode 7 spoilers ahead]. Avec seulement quelques épisodes restants dans sa deuxième saison, The Morning Show a fait ressortir des moments très intenses pour nos personnages préférés, y compris une mort que personne n’a vue venir dans son dernier. Dans le septième épisode de la saison intitulé « La Amara Vita », Alex Levy (Jennifer Aniston) se rend en Italie pour demander la fermeture de Mitch Kessler (Steve Carell), tout en découvrant ce qu’il a partagé avec Maggie Brenner (Marcia Gay Harden) à propos de leur relation dans son prochain livre. Les deux qui avaient eu une relation amoureuse avant que son inconduite sexuelle ne soit révélée et qu’il soit renvoyé de l’UBC, ont partagé une journée mélancolique ensemble, parlant, se battant puis dansant dans sa maison du lac de Côme. Mitch partageant ce qu’il sait du livre et comment il a en quelque sorte changé après tous les événements qui se sont produits, révèle qu’il fréquente également la cinéaste locale en herbe, Paola Lambruschini (Valeria Golino).

Cependant, les choses prennent une tournure très dramatique après qu’Alex et Mitch se soient séparés, et les deux sont dans leurs voitures respectives. Avec Alex sur le chemin du retour à New York après que Mitch lui ait pris un vol de retour, Mitch sort chercher des cigarettes pour Paola après que les deux ont dormi ensemble, et pendant un moment, il conduit dans l’obscurité de la nuit le plus paisiblement. Cependant, son esprit se dirige rapidement vers ces « endroits assez sombres » après avoir « perdu tout ce qui a donné [his] sens de la vie » et laisse les voix prendre ses pensées, en pensant à tout ce qu’il avait fait. Réalisant que tout le monde le déteste toujours à la lumière de l’article de Vanity Fair publiant et alléguant qu’il ne ciblait que les femmes noires (y compris, Mia Jordan jouée par Karen Pittman ), c’est à ce moment qu’il se perd. Entrecoupé de voix de personnes par lesquelles il s’est senti trahi, dont sa femme (Embeth Davidtz); Alex; le réseau, et la responsable de la réservation, Hannah Shoenfeld (Gugu Mbatha-Raw), qui l’a emmenée sa propre vie après que Mitch lui ait fait croire qu’elle l’avait utilisé pour une promotion, Mitch est distrait et presque heurté par une voiture venant en sens inverse.

Alors qu’il parvient à s’éloigner de la voiture venant du virage, il s’aperçoit qu’il se tourne légèrement vers une falaise. Ce n’est que quelques secondes plus tard qu’il lâche décidément le volant, sans appuyer sur les freins et quitte le précipice. Avant les derniers instants où sa voiture s’écrase sur la colline en dessous de lui, la vie de Mitch défile devant ses yeux, et le dernier souvenir qu’il voit est de lui et Alex dansant chez lui plus tôt dans la journée. Avec elle qui pleure sur son épaule, l’écran devient noir.

Cette dernière saison de The Morning Show, Mitch a fait de son mieux pour chercher la rédemption en vivant loin de l’épicentre de ses actions et de sa prédation sexuelle en s’installant au lac de Côme, en Italie. Alors que nous apprenons bientôt qu’il ne peut pas s’en sortir alors qu’une jeune femme américaine le reconnaît et le confronte publiquement, la documentariste locale Paola vient à sa rescousse très tôt avec les deux devenant des amis rapides et quelqu’un que Mitch sent en qui il peut avoir confiance. Aniston, qui joue et produit la série, a déclaré au Hollywood Reporter que cette saison frapperait beaucoup de « zone grise » lorsqu’il s’agirait de comprendre Carell’s Mitch.

« Qu’arrive-t-il à un Mitch Kessler ? Il y a des degrés si divers d’actions impensables et impardonnables. Mais, qu’est-ce qui se passe? Est-ce qu’ils disparaissent simplement dans l’éther ? y a-t-il de la place pour l’introspection et le pardon ? Sont-ce des personnes intrinsèquement mauvaises ? » elle a dit. « C’est une zone tellement grise et l’une des choses que j’aime tant dans la série, c’est qu’elle ne sera jamais simplement en noir et blanc; elle apparaîtra toujours derrière le rideau des vraies conversations qui se déroulent à huis clos qui sont n’a jamais osé être prononcé à haute voix et en public. Parce que c’est ce qui est intéressant. Et c’est ce qui se passe réellement. «

L’émission du matin est diffusée le vendredi sur Apple TV +, la première saison étant actuellement diffusée dans son intégralité. Obtenez un essai gratuit de sept jours d’Apple TV+ ici et pour en savoir plus sur l’émission et toutes vos séries en streaming préférées, restez sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.