Un personnage non binaire rejoindra le casting de Sex and the City 2 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Che Diaz, un personnage latino non binaire, rejoindra la suite de la série populaire Sex and the City, qui, avec Carrie, Miranda et Charlotte, affrontera les obstacles de la réalité d’une femme de 50 ans, le streaming a annoncé mercredi la plateforme HBO Max.

L’actrice Sara Ramírez rejoindra Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davies dans And Just Like That…, une émission qui comprendra 10 épisodes d’une demi-heure, qui débutera le tournage à New York cet été.

Le personnage de Diaz est celui d’un humoriste qui anime un podcast dans lequel Carrie Bradshaw intervient fréquemment. Elle a un «grand cœur» et un «sens de l’humour flamboyant et avant-gardiste», des qualités qui, avec sa compréhension des rôles que joue chaque sexe, rendent son émission très populaire, explique HBO Max.

«Sara a un talent unique et est tout aussi à l’aise avec la comédie qu’avec le théâtre. Nous sommes très enthousiastes et inspirés de créer ce nouveau personnage pour la série », a déclaré le producteur exécutif de la série, Michael Patrick King dans un communiqué.

Le choix de Ramírez, qui s’identifie comme queer et comme personne non binaire (son identité de genre contient des aspects considérés comme masculins et féminins), est connu après que plusieurs médias de divertissement spécialisés ont rapporté que la série recherchait de nouveaux personnages récurrents qui étaient des femmes de couleur. .

Après que cette information soit apparue, le responsable du contenu de HBO Max, Casey Bloys, a déclaré à TVLine que Parker et King voulaient refléter la diversité de New York dans la suite de Sex and the City.

“Ils ne voulaient pas raconter l’histoire uniquement avec des écrivains blancs ou avec des acteurs blancs uniquement, car ce n’est pas le reflet de New York”, a expliqué Bloys.

Pendant ce temps, l’actrice et chanteuse Jennifer Hudson a déclaré qu’elle aimerait revenir à son rôle d’assistante de Carrie, qu’elle a joué dans le film de 2008 basé sur la série. «J’espère que oui, j’aimerais beaucoup», a-t-il récemment déclaré à ET.

