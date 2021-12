Un petit chien regarde le lion des montagnes ; ‘c’est vraiment effrayant’

Un petit chien nommé Dash a regardé un putain de montagne, dressant un front courageux grâce à une vitre le séparant du gros chat.

« Il y a un gros, gros lion de montagne sur notre terrasse », a déclaré la propriétaire de Dash, Sarah Bole, dans la vidéo qu’elle a enregistrée en rentrant chez elle jeudi soir dernier et en découvrant la scène troublante. « Il veut manger mon chien… Je ne vais pas mentir, c’est vraiment effrayant. »

Dash n’avait cependant pas peur. Il remua simplement la queue et ignora les ordres de Bole de s’éloigner de la porte.

Également sur FTW Outdoors : une créature marine de Twilight Zone s’est échouée sur le rivage après un bang sonique

L’incident s’est produit à Grand Lake, Colorado, une région connue pour sa faune, mais Bole n’avait jamais vu de puma auparavant.

« Je pensais qu’il était très inhabituel que mon petit chien soit assis à la porte comme ça et qu’il ne soit pas venu me saluer ou quoi que ce soit, puis j’ai levé les yeux et le lion des montagnes a été gelé sur le patio à un rythme moyen », a déclaré Bole. Sky-Salut Nouvelles. « C’est là que la vidéo commence. »

« Je savais que le chat ne pouvait pas entrer dans mon cerveau rationnel, mais… je suis à 5 pieds de distance et il tape sur le verre », a déclaré Bole à Sky-Hi News.

« Nous avons toujours su qu’il y avait des pumas ici, sur notre propriété, dans ce quartier, mais vous faites tout ce que vous êtes censé faire… et je ne m’attendais tout simplement pas à voir un mètre cinquante regarder dans mon salle à manger. »