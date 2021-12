Un petit pas pour les travailleurs de Starbucks, un pas de géant pour les travailleurs de toute l’Amérique

— extrait de Substack de Robert Reich

Les travailleurs d’un magasin Starbucks, à Buffalo, New York, sont entrés dans l’histoire hier en devenant le premier lieu de travail syndiqué de Starbuck. C’est un tournant pour le plus grand vendeur de café au monde, qui exploite 8 953 magasins aux États-Unis – et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher ses travailleurs de former un syndicat.

Le vote lui-même était minuscule. Dix-neuf baristas et chefs d’équipe ont voté en faveur de la syndicalisation, 8 ont voté contre. Mais cela a quand même marqué une énorme victoire. Starbucks avait mené une campagne antisyndicale massive à Buffalo – en envoyant des directeurs et même des cadres de l’extérieur de la ville dans des magasins pour décourager la syndicalisation, en fermant certains magasins et en remplissant les magasins restants avec de nouveaux employés afin de diluer le vote des employés pro-syndicats. Puissance.

Pendant des années, les employés de Starbucks se sont plaints des pratiques de travail de l’entreprise, affirmant que le sous-effectif chronique avait créé un environnement de travail chaotique, des horaires irréguliers et des difficultés à prendre des congés de maladie. Malgré les engagements épisodiques de la direction de Starbucks à changer, les plaintes ont continué. Ils se sont intensifiés pendant la pandémie lorsque les employés débordés de Starbucks ont également dû faire face à de nouveaux risques pour la santé et à de nouveaux protocoles de sécurité.

L’élection syndicale marque l’une des victoires syndicales les plus médiatisées à la mémoire des employés américains de la restauration, qui sont parmi les moins syndiqués du pays et dont le salaire et les avantages sociaux sont parmi les plus bas de toutes les entreprises américaines. C’est certain d’encourager plus d’efforts de syndicalisation parmi les travailleurs des chaînes de restauration.

Ce qui s’est passé hier dans un magasin Starbucks fait partie d’un schéma beaucoup plus vaste – une augmentation des grèves et des actions syndicales à travers l’Amérique.

Les grévistes de Kellogg maintiennent toujours la ligne et refusent de permettre à l’entreprise de séparer les employés en niveaux (les nouveaux travailleurs recevant des salaires et des avantages sociaux inférieurs).

Les employés d’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama, auront une autre chance de se syndiquer (le National Labor Relations Board a découvert qu’Amazon avait utilisé des pratiques de travail déloyales lors des récentes élections là-bas).

Trois mille étudiants travailleurs de l’Université de Columbia sont en grève depuis six semaines pour exiger de meilleurs salaires et des soins de santé (mardi, au moins cent membres de la faculté de Columbia les ont rejoints sur la ligne de piquetage).

Ce qui se passe? En partie, les travailleurs à bas salaire ont maintenant plus de pouvoir de négociation qu’ils n’en ont eu depuis des années. Alors que la pandémie recule (espérons qu’elle continue), les consommateurs dépensent à un rythme plus élevé qu’ils ne l’ont fait depuis plus de vingt mois. Pour répondre à cette poussée de la demande refoulée, les employeurs recherchent des travailleurs.

Mais dans le même temps, les travailleurs de toute l’Amérique jettent un regard neuf sur leur travail. Des taux de « démission » record et des taux de participation au travail presque record suggèrent qu’un nombre important se demandent s’ils veulent retourner à leur ancien emploi – et répondent « non ».

Une partie du « non » est une réticence à se contenter de leurs anciens salaires et conditions de travail – en particulier dans les grandes entreprises (comme Starbucks, Amazon et Kelloggs) dont les bénéfices ont atteint des sommets. (Ou même dans des universités richement dotées comme Columbia.) Ce « non » se répercute également à travers l’Amérique sous la forme de grèves.

Beaucoup de ces travailleurs étaient en première ligne de la pandémie, et maintenant ils pensent (avec une certaine justification) qu’il est temps que leurs efforts soient récompensés. À un niveau plus profond, je soupçonne que la pandémie elle-même a poussé de nombreuses personnes à réévaluer ce qu’elles font de leur vie et à se fixer des priorités différentes (bien que je ne puisse pas le prouver).

Pendant des années, de nombreuses grandes entreprises comme Starbucks se sont présentées comme « socialement responsables » – offrant aux consommateurs l’assurance apaisante qu’en achetant leurs produits, ils font en quelque sorte progresser le bien commun. C’était toujours des conneries. Les sociétés n’existent que pour faire de l’argent. La responsabilité sociale des entreprises est une forme de relations publiques. Le modèle commercial « socialement responsable » de Starbucks commercialisé de manière agressive s’avère être le même.

Lorsque des entreprises comme Starbucks luttent contre le droit légal de leurs travailleurs de former un syndicat, le voile des relations publiques est levé pour que tous voient ce qui se passe réellement. Starbucks appelle ses employés des « partenaires », mais ils ne sont pas en fait des partenaires. Ils ne partagent pas les bénéfices de l’entreprise. Entre janvier et septembre de cette année, les revenus de Starbuck ont ​​grimpé à 20,9 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Son président et chef de la direction, Kevin Johnson, a gagné 14 665 575 $ en rémunération totale l’année dernière et est en passe d’obtenir un package beaucoup plus important cette année. Pourtant, le salaire horaire moyen actuel chez Starbucks est de 14 $, soit 28 000 $ par an.

Tout est une question de pouvoir – le pouvoir des travailleurs de s’unir pour obtenir le pouvoir de négociation dont ils ont besoin pour de meilleurs salaires et conditions de travail, contre le pouvoir des entreprises de maintenir les salaires si bas que les actionnaires et les dirigeants peuvent gagner encore plus. La victoire d’hier dans un magasin Starbucks à Buffalo, New York, est un petit pas sur la longue voie vers le rééquilibrage d’un tel pouvoir en Amérique.

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.