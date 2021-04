Un petit support de téléphone de voiture solide

Les trajets peuvent être longs et solitaires. Un smartphone est parfois le meilleur compagnon de route qui soit. Cela ne devrait pas être une distraction, cependant, c’est pourquoi il est important de trouver le bon support de téléphone de voiture. Un bon support doit garder votre téléphone à portée de main et facilement visible afin que vous puissiez gérer votre musique, votre navigation et vos communications mains libres le plus rapidement possible. Le Scosche MagicMount Dash promet ceci et bien plus, et je l’ai pris dans plusieurs aventures sur la route ces derniers temps. Est-ce le bon copilote pour vous? Découvrez dans cette revue Scosche MagicMount Dash.

Ce que vous devez savoir sur le Scosche MagicMount Dash

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Scosche MagicMount Dash: 19,99 $ / 15,99 £ / 19,99 €

Le Scosche MagicMount Dash est un support de téléphone de voiture destiné à adhérer à votre tableau de bord et à maintenir votre appareil en place. Au lieu d’utiliser les moyens de contention physiques traditionnels, il profite des aimants pour maintenir votre appareil dans l’emplacement et l’orientation souhaités.

La boîte est livrée avec le support et sa surface adhésive. Sont également inclus deux plaques métalliques qui se fixent à vos appareils, ainsi qu’un ruban adhésif double face 3M supplémentaire en remplacement ou si vous devez migrer votre support vers un autre véhicule. Il existe également un film protecteur pour garder vos appareils électroniques exempts de résidus d’adhésif.

Cet accessoire mesure 19 x 13,5 x 30 cm et est disponible uniquement en noir. Il peut être obtenu pour 11,99 $ auprès d’Amazon (au moment de la rédaction de cet article), bien que son vrai PDSF soit de 19,99 $.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

L’esthétique est souvent une question importante lors du choix d’un accessoire de véhicule. Heureusement, c’est l’un des plus grands avantages du Scosche MagicMount Dash. La couleur noire l’aide à se fondre dans la plupart des environnements. Il est également si petit que vous ne le remarquerez pas vraiment à moins que vous ne le cherchiez vraiment.

La plaque arrière est en caoutchouc, ce qui est doux pour vos appareils électroniques coûteux. L’ajout du film protecteur qui passe entre la plaque et votre smartphone est également une bonne idée. Cela simplifie la désinstallation de la plaque métallique chaque fois que vous souhaitez changer de téléphone (ou de support).

La construction est très simple. Il y a une seule rotule qui permet d’ajuster l’angle. Vous obtenez également un clip pratique dans la plaque arrière pour la gestion des câbles. J’ai aussi aimé que la section qui se fixe à la surface de votre voiture ait des rainures qui lui donnent un peu de virage. Pour cette raison, le Scosche MagicMount Dash épousera mieux la surface à laquelle il est attaché, même s’il s’agit d’un tableau de bord incurvé. De plus, cela facilite l’installation du support ailleurs que sur votre tableau de bord. Ceci est une considération importante car un positionnement incorrect d’un support devant votre pare-brise peut être dangereux et dans certains cas est illégal (vérifiez vos lois locales).

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Je serai le premier à dire qu’une fois que vous êtes devenu magnétique, vous ne pouvez vraiment plus revenir en arrière. Non seulement le manque de mécanique rend la monture plus discrète, mais l’utilisation de forces magnétiques est tellement plus simple que les supports de téléphone de voiture standard. J’adore pouvoir monter et descendre de la voiture et simplement laisser tomber ou retirer mon téléphone du support.

En ce qui concerne la force de l’aimant, j’ai été surpris par la capacité du minuscule Scosche MagicMount Dash à retirer le téléphone de ma main. Il le tient également fermement, car la surface en caoutchouc donne l’impression qu’elle colle presque à votre smartphone. Je l’ai testé avec un Pixel 3 XL et un Samsung Galaxy S10 Plus; pas une seule fois je n’ai eu l’impression qu’ils bougeaient ou étaient sur le point de glisser.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Bien que la conception de Scosche soit très robuste, pratique et fonctionnelle, elle ne crie pas la qualité. Le plastique n’est pas agréable au toucher et le fabricant utilise ce type de caoutchouc qui a tendance à se salir à l’usage. Heureusement, c’est un support discret, mais lorsque les gens le remarquent, cela ne ressemblera pas exactement à un ajout de qualité supérieure à votre véhicule.

Aussi simple que soit le montage magnétique, il présente certains inconvénients. Je n’ai jamais été fan de la fixation semi-permanente de plaques métalliques à mes téléphones pour des raisons de montage magnétique. Je n’aime pas non plus nécessairement utiliser de matériau adhésif pour attacher des objets à ma voiture. Cela me semble trop être un sacrifice, mais les avantages peuvent l’emporter sur les inconvénients si vous appréciez la commodité d’un produit comme celui-ci.

Une autre chose importante à mentionner est que les plaques magnétiques des smartphones sont connues pour interférer avec la charge sans fil, en fonction de leur emplacement. Si votre téléphone prend en charge la fonction, assurez-vous de faire des recherches et de trouver le meilleur emplacement de plaque pour éviter tout problème.

Avis Scosche MagicMount Dash: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Il est difficile de ne pas recommander un produit quand il y a si peu de raisons de se plaindre. Notre seul problème principal est qu’il n’a pas l’air et ne se sent pas aussi bien que certains de ses concurrents. Si vous pouvez gérer les adhésifs et les éventuelles interférences de charge sans fil, c’est une excellente monture.

Le Scosche MagicMount Dash est une option pratique et abordable pour ceux qui ont besoin d’une solution de montage simple avec un look discret.

La force de l’aimant pourrait être le plus grand avantage de Scosche. C’est mieux que prévu pour un si petit accessoire, et il a tenu tous les smartphones que nous avons testés très fermement. Il ne tremble pas et ne se déplace pas sur un terrain commun (routes), et c’est une monture très discrète. Bien que nous ayons vu des montures moins chères dans sa catégorie, 19,99 $ (ou aussi peu que 11,99 $ de ventes) est toujours un très bon prix à payer pour ce que vous obtenez avec le Scosche MagicMount Dash.

Scosche MagicMount Dash

Le Scosche MagicMount Dash est un support de téléphone de voiture discret qui utilise des aimants pour maintenir votre appareil en place.