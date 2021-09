Un petit voyage de golf apporte une approche relaxante du sport à changer le mois prochain

in

Rappelez-vous plus tôt cet été lorsque Playtonic Friends a annoncé Un petit voyage de golf pour Switch ? Eh bien, cela est peut-être arrivé un peu plus tard que prévu, mais une date de sortie solide a maintenant été annoncée pour le titre – et nous n’avons pas longtemps à attendre.

Le jeu débarquera sur l’eShop le 14 octobre, apportant des vibrations agréablement apaisantes pour le trajet. Développé par Okidokico, le jeu est censé être “tout au sujet du voyage, pas du conducteur”, alors que les joueurs explorent différents biomes, découvrent des secrets et – si la bande-annonce ci-dessus est quelque chose à faire – profitez d’une bande-son merveilleusement paisible.

“Né d’un désir de rompre avec l’hyper-spécialisation du développement de jeux AAA, A Little Golf Journey a emmené l’équipe d’Okidokico dans son propre voyage car ils ont dû maîtriser toutes les disciplines pour créer leur vision du golf tout en créant un environnement relaxant, un récit intrigant avec des énigmes, une abondance et une flexibilité de jeu qui vous permettent, en tant que joueur, de tracer votre propre parcours à travers le monde.”

Qu’est-ce que tu penses? Un à surveiller le mois prochain ? N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.