Un peu de joie sans Doncic

Double confrontation entre Wolves et Mavs et une victoire pour chaque équipe, dCeux de ceux de l’Occident qui semblent se regarder dans un miroir qui équivaut à presque toute la Conférence: 15-15 maintenant les Mavs, 15-16 les Wolves, à la fois dans la zone de jeu et dans beaucoup d’équipes dans lesquelles il est difficile de savoir qui est qui derrière les Suns, Warriors et Jazz, une élite très claire. Les Mavericks ont rendu sur leur piste (114-102) le coup reçu au Minnesota, en partie merci aux joueurs qui n’étaient pas là 48 heures avant. Choses de la pandémie et signatures d’urgence: Theo Pinson a ajouté 7 points, 4 rebonds, 3 passes et 4 interceptions en 22 minutes, Chriss Marquese 6 points et 8 rebonds en 16.

Au milieu d’un tremblement de terre causé dans la Ligue par un COVID qui a déjà touché un quart des joueurs NBA, les Mavs ont Kleber, Hardaway Jr., Bullock et Green sur les protocoles. Et, ce qui est pire, Ils ne comptent pas en raison de blessures avec Kristaps Porzingis et un Luka Doncic dont les problèmes de cheville lui ont fait rater les cinq derniers matchs. Jason Kidd a assuré que le Slovène pourrait revenir demain, mais dans ce contexte, la victoire était un petit héroïsme pour les Mavericks. Bien sûr les Wolves ont Edwards, Beverley, Vanderbilt, Okogie et Prince dans les protocoles…

C’était un jeu de séquences. Les Wolves sont passés de tout mettre au premier quart à ne rien mettre au deuxième (61-50 à la mi-temps). Et ils ont récupéré un déficit de 17 points en troisième de prendre les commandes dans le dernier quart-temps (91-94), avant un 10-0 décisif mené par deux 3 points de Dorian Finney-Smith, qui a terminé avec 19 points (15 en seconde mi-temps), 6 rebonds et 5 passes décisives. Le leader à côté d’un Jalen Brunson qui a tiré la voiture en premier : 16 de ses 28 points en première mi-temps et 6 passes décisives. Du côté des Wolves, Towns est passé du dessus au dessous : 12 points sans raté au premier quart-temps, 26 totaux avec 14 rebonds et 7 passes décisives. Beasley a marqué (22 points) mais D’Angelo Russell a connu une journée refusée (14 points, 12 passes décisives… 1/11 sur 3s).

CHALEUR 125-PACERS 96

Battez la chaleur aunous Pacers qui sentent comme une année perdue et qui sont restés, en raison d’une blessure, sans Malcolm Brogdon, qui continue d’avoir des problèmes de tendon d’Achille. Plus conscient de ce qui se passe sur le marché, où plusieurs peuvent changer de décor, LeVert (17 points) a fait plus que le duo intérieur Sabonis (12 + 4 + 4) -Turner (9 + 7). Et la seule joie est venue du rookie du banc Chris Duarte (17 points) et du docile Oshae Brissett (14 + 5 rebonds).

Mais rien à faire pour les Pacers (13-19) contre un Heat sans Jimmy Butler, Bam Adebayo ou PJ Tucker, avec 75 points de joueurs non repêchés, 30 passes décisives et 22 triplés qui égalaient la meilleure note de la franchise. Après trois matchs à l’extérieur, Tyler Herro est revenu avec 26 points, 5/8 sur 3 et 5 passes décisives. Duncan Robinson a égalé son meilleur record de la saison (26 points, 6/10 en triple), Strus a ajouté 18 points et Vincent, 13. Le tout au rythme d’un Kyle Lowry qui a terminé avec 8 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. 19-13 pour les Heat, qui continuent de concourir sans excuses et qu’ils sont également dans une partie assez confortable de votre calendrier.

KNICKS 105-PISTONS 91

Les Knicks ont eu de la chance que le rival soit les Pistons appauvris, qui sont revenus à la défaite (maintenant 5-25) après avoir brisé une séquence de 14 défaites consécutives. À Madison, où les locaux n’avaient remporté que cinq matchs jusqu’à présent, ils ont à peine montré leur visage lors d’une mauvaise journée de Cade Cunningham. Le n°1 au repêchage a terminé avec 7 points, 9 rebonds et 8 passes… et avec 5 défaites et 2/13 au tir.

L’actualité dans les Knicks continue d’être sur le retour de Kemba Walker, forcé par des pertes : six joueurs sur les protocoles COVID et Derrick Rose mis à l’écart avec une blessure à la cheville. Autorisé à tirer, Kemba a terminé avec 21 points (8/21), 8 rebonds et 5 passes décisives. Similaire, plus en volume qu’en qualité, à un Fournier également pointé du doigt dans ce mauvais sens des New-Yorkais mais qui a converti ses 24 tirs (9/24) en 22 points. Aussi, Mitchell Robinson, un autre très décevant cette saison, a récolté 17 points et 14 rebonds. Et Julius Randle a terminé à 21 + 11. C’est toujours une bénédiction de jouer les Pistons, bien sûr.