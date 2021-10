Un peu de répit : l’inflation du WPI chute à son plus bas niveau en 6 mois en septembre

Bien sûr, le gouvernement a récemment réduit les droits d’importation sur les huiles comestibles, ce qui devrait offrir un certain soulagement.

L’inflation des prix de gros est tombée à son plus bas niveau en six mois à 10,66 % en septembre, parallèlement à une baisse de l’inflation des prix de détail, alors que la pression sur les prix des produits alimentaires s’est encore ralentie et que l’impact dommageable d’une base peu propice s’est légèrement atténué.

Cependant, l’indice des prix de gros (WPI) est toujours resté trop élevé pour le confort, car l’inflation de l’électricité et du carburant et des produits manufacturés est restée élevée, ont montré les données officielles publiées jeudi.

Malgré un léger assouplissement, l’inflation des carburants et de l’électricité s’est établie à 24,81 % en septembre, tandis que l’inflation des produits manufacturés a atteint 11,41 % (bien qu’aidée par un effet de base peu favorable). Cela a atténué la baisse de l’inflation des produits alimentaires (produits primaires et produits manufacturés) à 1,14 % en septembre contre 3,43 % le mois précédent.

Fait intéressant, alors que l’inflation des produits alimentaires primaires s’est effondrée à (-)4,69% en septembre, la pression sur les prix des produits alimentaires manufacturés a atteint 12,65%, entraînée par une poussée de 36,85% de l’inflation des huiles végétales. Cela signifie que les agriculteurs n’ont pas tout à fait profité de l’inflation élevée du WPI.

L’inflation des prix de détail, quant à elle, a atteint un creux de cinq mois à 4,35% en septembre, après être restée dans la fourchette cible de la banque centrale (2-6%) pour un troisième mois consécutif.

Il est important de noter que l’inflation sous-jacente WPI et l’inflation manufacturière sont restées à 11,1 % et 11,4 %, respectivement, en septembre. C’est le troisième mois consécutif au cours duquel ils sont restés supérieurs à 11%, principalement en raison de la hausse des coûts des intrants que les fabricants répercutent sur leurs prix de production, a déclaré Sunil Sinha, économiste principal chez India Ratings.

Étant donné que le prix élevé du carburant augmente les coûts de transport, il a un impact direct et indirect sur le secteur manufacturier. Par conséquent, sept groupes – textiles, papier, produits chimiques, caoutchouc et plastique, métaux de base, métaux ouvrés et meubles – ont connu une inflation à deux chiffres pendant quatre mois consécutifs jusqu’en septembre, a souligné Sinha.

Cependant, il est peu probable que le comité de politique monétaire sacrifie la croissance à un moment où l’inflation est tirée par des problèmes d’offre mondiale. « Nous restons convaincus que la normalisation de la politique monétaire ne commencera qu’une fois que les pressions du côté de la demande auront commencé à dominer l’inflation », a déclaré Aditi Nayar, économiste en chef à l’ICRA.

La dernière modération de l’inflation WPI, cependant, « offre un minimum de confort, étant donné les inquiétudes imminentes liées au charbon, au pétrole brut, aux métaux et aux coûts logistiques, ainsi qu’une roupie en dépréciation ». Après quatre mois consécutifs de modération, l’inflation WPI pourrait augmenter en octobre et rester à deux chiffres au troisième trimestre, a déclaré Nayar.

Au sein de la catégorie des produits manufacturés, les huiles végétales et les métaux de base ont subi une forte pression sur les prix. Malgré une modération pour un quatrième mois consécutif, l’inflation WPI des huiles végétales est restée aussi élevée que 36,85% en septembre, tandis que l’inflation des métaux de base a atteint 26,71%. Bien sûr, le gouvernement a récemment réduit les droits d’importation sur les huiles comestibles, ce qui devrait offrir un certain soulagement.

Dans la déclaration de politique monétaire plus tôt ce mois-ci, a déclaré la banque centrale, la trajectoire de l’inflation (de détail) devrait légèrement baisser au troisième trimestre, confortant le récent rattrapage des semis kharif et probablement une production record. Cependant, la résurgence des prix des huiles alimentaires dans la période récente « est une source d’inquiétude ». Des pressions persistent également en raison des prix du pétrole brut. « La hausse des prix des métaux et de l’énergie, la pénurie aiguë de composants industriels clés et les coûts logistiques élevés ajoutent aux pressions sur les coûts des intrants », a-t-il déclaré.