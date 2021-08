Un peu plus de la moitié des 600 millions de dollars volés au Poly Network sont retournés, le pirate doit entrer le mot de passe pour libérer le reste

Plus de 342 $ sur les 600 millions de dollars volés dans l’un des plus grands piratages d’échange de crypto de l’histoire ont été restitués aux clients de Poly Network, a rapporté CNBC. Cependant, les 268 millions de dollars d’actifs restants restent bloqués. Pour libérer les actifs, Poly et les pirates doivent fournir des mots de passe pour accéder au compte respectif. Cela signifie que le pirate informatique pourrait toujours rendre les fonds inaccessibles s’il le souhaitait, selon Tom Robinson, scientifique en chef de la société d’analyse de blockchain Elliptic.

Un record

Poly Network est un système financier décentralisé qui utilise la blockchain pour reproduire le commerce, les prêts et d’autres services financiers conventionnels. Le système permet aux utilisateurs de transférer des jetons d’une blockchain à une autre. Le pirate a exploité une vulnérabilité dans le code Poly Network et déplacé des jetons dans leurs propres portefeuilles cryptographiques. En conséquence, Poly a perdu plus de 610 millions de dollars et a qualifié le casse de “le plus important de l’histoire de défi”.

Juste pour le fun?

L’auteur prétend qu’il a volé les actifs “pour le plaisir” et n’a jamais eu l’intention de les garder. Ils ont déclaré qu’ils “fourniraient la clé finale lorsque _tous_ seraient prêts” dans une déclaration intégrée dans une transaction en monnaie numérique. Ils ont également affirmé que l’échange leur avait offert une récompense de 500 000 $ pour retourner les fonds, ce qu’ils ont refusé.

Des réglementations plus strictes dissuaderont les cybercriminels

Jusqu’à présent, les crypto-monnaies ont été d’une grande aide pour les cybercriminels, qui se sont spécialisés dans les attaques de ransomware. C’est là qu’ils volent des données ou plantent l’entreprise ou d’autres systèmes et exigent le paiement d’une rançon pour rétablir l’accès. L’anonymat des transactions a rendu cela possible. Avec des réglementations plus strictes, on espère qu’au moins certains de ces crimes seront dissuadés. De plus, l’analyse blockchain permet de suivre la localisation des fonds.

« Bien que l’industrie de la cryptographie ait encore un long chemin à parcourir pour remédier aux failles de sécurité, comme en témoignent de nombreux piratages et tirages de tapis, nous nous attendons à ce que ce type de comportement illicite diminue à mesure que l’industrie s’oriente de plus en plus vers la réglementation. Les émetteurs de jetons, les bourses et les plates-formes DeFi commencent à bloquer les transactions et à publier toutes les adresses de portefeuille associées à des activités néfastes. De plus en plus, les plates-formes et les services ajoutent des couches de sécurité et se rapprochent des participants en insistant pour qu’ils connectent leurs identités, ce qui dissuadera finalement les mauvais acteurs de s’impliquer. La prochaine étape consiste à intégrer ces contrôles avec les partenaires DeFi pour augmenter encore les aspects de sécurité et permettre à l’écosystème de se développer dans une direction positive », a déclaré Timo Lehes, co-fondateur de Swam Markets, la première plate-forme DeFi réglementée en Allemagne dans un communiqué obtenu. par Invezz. .

Le poste Un peu plus de la moitié des 600 millions de dollars volés à Poly Network sont retournés, le pirate doit entrer un mot de passe pour libérer le reste est apparu en premier sur Invezz.