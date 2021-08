Un peu sur Messi, Grealish, Christine Sinclair et plus

Wrighty’s House est de retour et Ian est rejoint par Ryan Hunn pour le premier épisode de la saison. Ian et Ryan ont enregistré avant l’annonce officielle de Lionel Messi, ils ont donc brièvement discuté du transfert à venir lors de la plongée profonde de Stadio de jeudi (00:57) avant d’annoncer des nouvelles du transfert de Wrighty’s House! Ensuite, place au sac postal et répond aux questions sur les temps forts de l’Euro (13h15), de quel côté ils aimeraient voir un Tout ou Rien (18h22), sport olympique que Wrighty aimerait bien essayer (22 :07), Pierre-Emerick Aubameyang (25:34), Christine Sinclair (30:26) et le transfert de Jack Grealish à Manchester City (36:03).

Hôte : Ian Wright

Invité : Ryan Hunn

Producteurs : Ryan Hunn et Roscoe Bowman

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

