“Un peu trop sélectif”: le ministre de la Santé Harsh Vardhan appelle P Chidambaram après son tweet “correctif”

in

Après que le Premier ministre Modi a annoncé la vaccination gratuite pour tous, Chidambaram a déclaré que le gouvernement avait appris de son erreur.

Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a accusé aujourd’hui l’ancien ministre des Finances et haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, d’être « sélectif » après que ce dernier s’est corrigé sur un tweet concernant la politique vaccinale du Centre. Harsh Vardhan a demandé à P Chidambaram s’il se souciait de reconnaître la demande d’un autre dirigeant (Rahul Gandhi) de laisser les États se procurer et distribuer des vaccins. « Être un peu trop sélectif, n’est-ce pas, Sh @PChidambaram_IN Ji ? Prenez soin de reconnaître la demande d’un autre soi-disant leader de laisser les États se procurer et distribuer des vaccins… Pas de prix pour deviner qui ! a déclaré Harsh Vardhan dans un tweet citant le message de P Chidambaram.

Dans un autre tweet, Harsh Vardhan a dénoncé Rahul Gandhi le qualifiant de “suspect habituel” et de “prix sacré oublieux et contradictoire” pour sa demande liée à la décentralisation des vaccins. « Comme toujours, c’est le suspect habituel, le prix couronné oublieux et contradictoire… Sh @RahulGandhi ji. Bien sûr, restant fidèle à la philosophie de @INCIndia, il a fait demi-tour plus tard, s’éloignant de sa demande précédente, puis demandant au Centre de faire la tâche ! Voir le tweet @INCIndia », a déclaré Harsh Vardhan en partageant une capture d’écran du tweet du parti du Congrès.

Étant un peu trop sélectif, sommes-nous, Sh @PChidambaram_IN Ji ? Prenez soin de reconnaître la demande d’un autre soi-disant leader de laisser les États se procurer et distribuer des vaccins… Pas de prix pour deviner qui ! pic.twitter.com/DKntfOatxh – Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) 8 juin 2021

Après que le Premier ministre Modi a annoncé la vaccination gratuite pour tous, Chidambaram a déclaré que le gouvernement avait appris de son erreur mais, comme d’habitude, blâme l’opposition pour les erreurs qu’il a commises. La remarque de Harsh Vardhan est intervenue après que Chidambaram a déclaré qu’il “se tient corrigé” de son affirmation selon laquelle aucun État n’a demandé au Premier ministre Narendra Modi de leur permettre d’acheter des vaccins. Pour contrer l’affirmation de Chidambaram, divers utilisateurs de médias sociaux ont partagé des lettres écrites au Premier ministre Modi par le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et le chef du Congrès Rahul Gandhi exigeant la décentralisation de la politique de vaccination. À cela, Chidambaram a déclaré : « J’ai dit à l’ANI ‘s’il vous plaît, dites-nous quel gouvernement de l’État a exigé qu’il soit autorisé à se procurer directement des vaccins’. Les militants des médias sociaux ont publié une copie de la lettre de CM West Bengal au PM faisant une telle demande. J’ai eu tort. Je suis corrigé », a-t-il déclaré dans un tweet.

N’ayant pas fait référence à la lettre de Rahul Gandhi, le ministre de la Santé en a profité pour lancer une contre-attaque contre le Congrès, qui accapare le gouvernement sur sa politique vaccinale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.