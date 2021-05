Un photographe compare l’iPad M1 12,9 pouces au Pro Display XDR

Les critiques de l’iPad Pro M1 12,9 pouces ont été publiées mercredi. Avec le nouvel écran mini-LED salué par tous les critiques, le photographe de voyage Austin Mann a également testé l’iPad et l’a comparé au Pro Display XDR, le moniteur le plus avancé qu’Apple vend aujourd’hui.

Lors d’un voyage dans le parc national des Great Sand Dunes et à Monument Valley, le photographe a déclaré qu’il avait «ingéré mes images, les a sauvegardées, fait des sélections et les a toutes éditées sur le nouvel iPad Pro 12,9 ″ avec puce M1 connectée au 32 ″ Pro Display XDR dans notre Airstream Flying Cloud de 25 ′. » Jusqu’à présent, l’expérience a été «géniale».

Dans son examen approfondi axé sur les photographes qui envisagent le nouvel iPad Pro, il met en évidence trois choses principales: la vitesse M1, la précision des couleurs et la connexion 5G.

Puissance de la puce M1

Pour la puce M1, il est vrai qu’elle est plus de 50% plus rapide que le processeur précédent disponible sur l’iPad Pro de quatrième génération, la puce A12Z. Austin Mann dit:

«Comme tout photographe le sait, l’une des étapes les plus chronophages du processus de création de photos consiste à parcourir des milliers d’images, à faire des sélections et à éditer les images. Grâce à la puce M1, au stockage interne plus rapide et à quelques autres améliorations, le nouvel iPad Pro avec M1 est l’outil de tri d’images le plus rapide que j’ai jamais utilisé. »

M1 iPad Pro 12,9 pouces vs Pro Display XDR: «très similaire»

Lorsqu’il utilise l’iPad Pro M1 12,9 pouces avec le Pro Display XDR pour effectuer un examen rapide des images, il montre à quel point il est impressionné par l’intégration transparente entre les deux matériels. Il ajoute: «Mon cerveau ne pourrait jamais revoir les images aussi rapidement, mais c’est exactement le but. Je préfère de loin que les limites soient moi, pas mon équipement.

Lorsqu’il compare le premier écran mini-LED jamais sur un produit Apple, il le décrit comme «très similaire» au Pro Display XDR d’Apple, qui commence à 4 999 $.

«Il est presque identique en termes de température de couleur et l’iPad Pro a un peu plus de pop en saturation et en contraste. (…) J’ai également trouvé que c’était l’écran le plus lumineux que j’aie jamais utilisé à l’extérieur, ce qui le rend idéal pour les revues d’images sur le terrain. »

L’écran mini-LED disponible dans l’iPad Pro M1 12,9 pouces utilise 10000 mini-LED, ce qui offre un contrôle beaucoup plus grand du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. La combinaison augmente le rapport de contraste et utilise moins d’énergie. Selon Apple, l’écran Liquid Retina XDR offre des détails «réalistes» avec un rapport de contraste de 1 000 000: 1. Il dispose également de 1 000 nits de luminosité plein écran et de 1 600 nits de luminosité maximale.

Connexion 5G pour une connexion permanente

Un autre point fort du nouvel iPad Pro est «le potentiel des vitesses 5G».

“Cela est pratique pour télécharger du contenu (je télécharge l’intégralité de ce message via la connexion LTE de l’iPad) et cela est également utile pour la recherche et la planification de tournage sur le terrain.”

Emballer

Alors que le photographe voyageur Austin Mann a apprécié l’iPad Pro M1 12,9 pouces, il souhaite toujours que cette tablette ait un lecteur SD / CFexpress intégré et la possibilité d’importer des photos dans Lightroom CC en arrière-plan. Pour lire sa critique complète, cliquez ici.

