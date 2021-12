Un pianiste chaud à son plus chaud

Hampton Hawes est né à Los Angeles en 1928, fils d’un pasteur presbytérien. Sa mère était la pianiste de l’église et il a commencé à choisir des airs sur ses genoux à la maison lorsqu’il était tout petit. Il a appris à jouer tout seul, et au moment où il était adolescent, le bebop était arrivé et il jouait sur Central Avenue avec ses ancêtres de la côte ouest, y compris des saxophonistes. Dexter Gordon, Wardell Gray, Art Pepper et Teddy Edwards. Cependant, sa collaboration la plus notable au début a peut-être été avec le trompettiste Howard McGhee, dont le quintette comprenait également le saxophoniste alto. Charlie Parker.

Hawes s’est lié d’amitié avec Parker, et quand il a vu à quel point le saxophoniste était un conducteur horrible, a pris la responsabilité de l’amener à des concerts. Il a écrit : « Quand je suis arrivé tôt une nuit, il m’a fait signe de le suivre dans sa chambre. J’ai pataugé dans des tas d’emballages de sandwichs, de canettes de bière et de bouteilles d’alcool. Je l’ai regardé s’aligner et prendre onze verres de whisky, faire éclater une poignée de bennies, puis s’attacher, fumer un joint en même temps. Il a transpiré comme un cheval pendant cinq minutes, s’est levé, a enfilé son costume et une demi-heure plus tard, il était à la barre et jouait fort et beau.

Vous voyez, Hampton Hawes n’était pas seulement un pianiste ; il est également l’auteur de l’un des livres les plus compulsifs jamais écrits sur le jazz. Raise Up Off Me, co-écrit avec Don Asher et publié à l’origine en 1974, est une exploration inébranlable mais sombrement hilarante de sa vie, englobant la musique, la toxicomanie, les rencontres avec le racisme, le service militaire et la prison, sur un ton quelque part entre Chester Himes et William Burroughs. Il a remporté le prix ASCAP Deems Taylor pour l’écriture musicale l’année suivante. Malheureusement, Hawes est décédé à peine deux ans plus tard, victime d’une hémorragie cérébrale le 22 mai 1977, à 48 ans.

Comme Hawes le raconte dans le livre, il a d’abord enregistré seul en 1952, mais peu de temps après, il a rejoint l’armée et a servi au Japon pendant deux ans. À son retour aux États-Unis, sa carrière solo prend son envol. Il signe avec le label Contemporary de Lester Koenig et enregistre trois albums en trois sessions entre juin 1955 et janvier 1956, avec un trio composé du bassiste Red Mitchell et du batteur Chuck Thompson.

« Nous avons enregistré notre premier album pour Lester Koenig une nuit de juin de minuit à l’aube dans le gymnase de la Los Angeles Police Academy à Chavez Ravine », a écrit Hawes. «Ils avaient là-bas un bon Steinway qu’Artur Rubinstein utilisait, et Lester voulait s’éloigner de l’atmosphère froide du studio, expérimenter avec un son plus naturel. C’était une séance détendue, les lumières basses, Jackie et Red [Mitchell]La femme de Doe sirotant une bière à une table derrière le piano pendant que nous jouions… »

Ces trois sessions en trio sont à peu près une carte de visite aussi excitante que n’importe quelle autre dans le jazz. Hawes a une touche légère et dansante au piano; la complexité technique du bebop des années 40 est parfois présente dans certains de ses runs à droite, mais il est délibérément plus lent que Bud Powell et plus vite que Moine Thélonious, assis dans une zone médiane confortable où il peut se balancer avec une apparente facilité. « Hamp’s Blues », dès la première séance, en est un parfait exemple. C’est rapide, mais étonnamment précis ; il laisse les notes en place comme si elles étaient verrouillées sur une grille Pro Tools, alors que Thompson établit un rythme tout aussi immaculé et que Mitchell colle le tout ensemble. Sur le deuxième album, This Is Hampton Hawes, sa version du standard « Yesterdays » commence par une introduction ornée – une série de trilles et d’extrapolations qui sonnent en solo au début, jusqu’à ce que vous remarquiez que Mitchell crée des drones à faible archet derrière lui. Au bout de deux minutes, le rythme démarre, un shuffle dur, et le groove du tapotement du pied est irrésistible.

Hawes a écrit deux morceaux pour Everybody Likes Hampton Hawes de 1956, le simple entraînement gospel-jazz « The Sermon » et le sprint bebop de clôture de l’album « Coolin’ the Blues ». Entre les deux, le trio a exploré des versions de standards comme « Lover Come Back To Me », « Embraceable You » et le rebondissant « Billy Boy », un morceau que le pianiste Ahmad Jamal avait enregistré quelques années plus tôt. Hawes adopte une approche similaire, frappant fort les accords, mais se l’approprie.

Dans la nuit du 12 novembre 1956, Hawes et Mitchell sont entrés en studio avec le guitariste Jim Hall et le batteur Eldridge Freeman et ont enregistré près de 20 morceaux qui ont été répartis sur trois albums intitulés All Night Session ! Le guitariste, un accompagnateur subtil capable de courses rapides de bebop, était un partenaire de première ligne parfait pour Hawes, qui a sprinté à travers certains morceaux tout en se relaxant et en laissant les autres suivre un cours tranquille. Le premier album s’est terminé avec « Hampton’s Pulpit » de 11 minutes, un blues qui se pavane avec une vraie mordant qui peut rappeler une partie de la dynamique créative qui se développera entre le guitariste Grant Green et le pianiste Sonny Clark une demi-décennie plus tard.

La course contemporaine originale de Hawes s’est terminée en 1958, avec les albums Four! et pour de vrai ! Le premier a été enregistré avec le guitariste Barney Kessel, Red Mitchell à la basse et Shelly Manne à la batterie ; la version de « There Will Never Be Another You » a une énergie de balle rebondissante, et le standard moins connu « Love Is Just Around The Corner » est à la fois lyrique et énergique. Pour de vrai! en vedette le saxophoniste ténor Harold Land, le bassiste Scott LaFaro et le batteur Frank Butler. C’était une session hard bop audacieuse avec un jeu étonnamment aventureux; LaFaro, qui a également beaucoup travaillé avec Bill Evans et a brièvement rejoint le quatuor d’Ornette Coleman, était un joueur exploratoire qui a donné aux mélodies bluesy même simples un sentiment de possibilité. Le premier morceau de l’album, « Hip », est le seul original de Hawes, et il a l’énergie du danseur typique de son travail, mais l’interaction entre LaFaro et Butler est étonnamment avancée pour 1958.

Pour de vrai! n’a été libéré qu’en 1961, et à ce moment-là LaFaro était mort, tué dans un accident de voiture, et Hawes était en prison pour possession d’héroïne. Il a été condamné à dix ans, dont la libération est prévue en 1969, mais a été gracié en 1963 par le président de l’époque, John F. Kennedy, moins de trois mois avant l’assassinat de Kennedy.

Après sa libération, Hawes a eu du mal à reconstruire sa carrière. Il est resté créatif, sortant une série d’excellents albums, mais on peut soutenir qu’il n’a jamais complètement retrouvé l’élan professionnel qu’il avait avant d’entrer à l’intérieur. Il s’est même tourné vers les claviers électriques pendant un certain temps au début des années 70 – « Josie Black », de 1972’s Universe, est un vamp funk convaincant avec Arthur Adams à la guitare, Chuck Rainey à la basse, Leon « Ndugu » Chancler à la batterie, Harold Land à la le saxophone ténor et Oscar Brashear à la trompette, tout à fait dans la veine du groupe Mwandishi d’Herbie Hancock. Hawes a fait ses débuts en tant que bebopper, mais il n’était pas coincé dans le passé.

Les albums des années 1950 de Hampton Hawes présentent certaines des meilleures performances de jazz jamais produites à Los Angeles. Et Raise Up Off Me est un regard parfois dur mais parfois très drôle sur une vie dans le jazz, l’armée et la prison, sous et sans drogue – l’une des meilleures autobiographies de musiciens jamais écrites. Le nom de Hawes devrait être écrit en caractères gras dans l’histoire de la musique américaine.

