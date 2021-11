Un pilote de l’Air Force tué dans un « incident » sur la piste identifié

Le pilote de l’Air Force qui a été tué vendredi a été identifié comme étant le 2e lieutenant Anthony D Wentz. Il avait 23 ans.

Deux autres personnes ont également été blessées lorsque deux avions T-38C Talon ont été impliqués dans un incident vers 10 heures du matin sur la base aérienne de Laughlin près de Del Rio, au Texas, selon un communiqué de presse de la 47th Flying Training Wing.

UNE BASE MILITAIRE DU TEXAS RAPPORTE LA MORT D’UN PILOTE DE L’AIR FORCE, 2 BLESSÉS SUR LA PISTE « MISHAP »

Un pilote basé à la base aérienne de Laughlin est décédé vendredi et deux autres ont été blessés lors d’un incident sur la piste, ont annoncé des responsables. (Senior Airman Nicholas Larsen/Air Force)

Wentz était un élève-pilote travaillant avec le 47e Escadron étudiant et était originaire de Falcon, au Colorado.

« Une perte comme celle-ci nous affecte tous, mais une chose que nous ne manquons jamais de faire en temps de crise est de nous rassembler, de nous soutenir les uns les autres et de réagir », a déclaré le colonel Craig Prather. « Notre objectif reste de soutenir les familles impliquées et nos pensées et nos prières continuent d’être avec elles et nos coéquipiers aujourd’hui. »

Un T-38 Talon lors d’un vol d’appui à la mission. (NASA)

F-16 ESCORT DES AÉRONEFS CIVILS HORS DE L’ESPACE AÉRIEN RESTREINT DE NYC PENDANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Après l’incident de vendredi, l’un des pilotes qui a été blessé a été transporté au centre médical régional de Val Verde à Del Rio, où il a ensuite été libéré. L’autre pilote a été emmené au Brooke Army Medical Center à San Antonio et se trouvait dans un état critique vendredi.

Un T-38 Talon avec le 2e Escadron d’entraînement de chasse, la base aérienne de Tyndall, en Floride, commence à monter en altitude en route vers un champ d’entraînement sur le golfe du Mexique, le 9 mars 2017. Le 2e FTS, American Beagles, est composé de pilotes de chasse expérimentés et de personnel de soutien ayant une expérience dans pratiquement tous les systèmes d’armes majeures de chasse de l’USAF. (Photo de l’US Air Force par le sergent-chef Burt Traynor/libérés)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête.

Louis Casiano de Fox News a contribué à ce rapport.