Un pilote de l’Air Force tué et deux blessés dans un « incident » à la base aérienne de Laughlin au Texas

Un pilote de l’Air Force a été tué et deux autres ont été blessés lors d’un « incident » survenu vendredi dans une base du Texas, selon des responsables militaires.

Deux avions d’entraînement T-38C Talon ont été impliqués dans l’incident mortel de la base aérienne de Laughlin, selon un communiqué de presse de la 47th Flying Training Wing

.

Le nom du pilote décédé n’avait pas été dévoilé vendredi soir. L’un des pilotes blessés était dans un état critique, a indiqué l’armée de l’air.

Les responsables militaires n’ont pas fourni de détails sur la cause de l’incident, qui faisait l’objet d’une enquête.

« Perdre des coéquipiers est incroyablement douloureux et c’est avec le cœur lourd que j’exprime mes sincères condoléances », a déclaré le colonel Craig Prather, commandant de la 47e escadre d’entraînement au vol, dans le communiqué. « Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent nos pilotes impliqués dans cet incident et leurs familles. »

La base aérienne de Laughlin se trouve à plusieurs kilomètres de la frontière sud, juste à l’extérieur de Del Rio.