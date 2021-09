Un pilote de NASCAR est entré sur la piste de Las Vegas en faisant du parachutisme depuis un hélicoptère

Il est fort possible que personne ne surpasse jamais l’entrée du pilote NASCAR Matt Jaskol à la course NASCAR de samedi, car c’était un spectacle et parfait pour le Las Vegas Motor Speedway.

Avant la première course éliminatoire de l’année de la série Xfinity de deuxième niveau, Jaskol – qui conduit la Toyota n ° 66 mais ne fait pas partie des prétendants au championnat – a littéralement sauté sur la piste. Le pilote de 36 ans a sauté d’un hélicoptère pour une entrée en parachute sur la piste de course, ce qui est vraiment incroyable.

Mais il n’a pas simplement tiré ce mouvement au hasard. Selon NBC Sports, Jaskol est un parachutiste professionnel et un cascadeur, en plus de piloter des voitures de course, et il a mis ses compétences à profit pour une entrée phénoménale à la course de samedi.

‘@MattJaskol est arrivé avec style pour la course @NASCAR_Xfinity Series de ce soir. Jaskol est un cascadeur et un parachutiste professionnel. pic.twitter.com/7qCbECzlqZ – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 25 septembre 2021

C’est une façon d’entrer sur la piste. @MattJaskol est arrivé à @LVMotorSpeedway en parachute depuis un hélicoptère. pic.twitter.com/ELwulSNiGy – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 25 septembre 2021

Le pilote NASCAR Bubba Wallace sur le parachutisme sur la piste Daytona 500: “J’avais plus que peur” brièvement

Comme l’a noté Rick Allen de NBC Sports lors de l’émission, Jaskol a sauté de l’hélicoptère à 5 000 pieds avant de tomber en chute libre à 2 500 pieds, puis de tirer son parachute.

Voici un autre angle de l’intérieur de l’hélicoptère de Jordan Bianchi de . :

Nous planons au-dessus de la piste en attendant l’heure du saut. pic.twitter.com/5m307L2wNl – Jordan Bianchi (@Jordan_Bianchi) 25 septembre 2021

. @MattJaskol saute de l’hélicoptère pour se frayer un chemin vers les présentations des pilotes pour la course Xfinity Series d’aujourd’hui à Las Vegas. pic.twitter.com/098vUlQMuS – Jordan Bianchi (@Jordan_Bianchi) 25 septembre 2021

Bravo, Matt Jaskol.

