Un pilote de simulateur Aston Martin désigné pour une chance d’essai d’après-saison à Abu Dhabi

Aston Martin a confirmé que son pilote sur simulateur Nick Yelloly participerait aux tests de jeunes pilotes d’après-saison à Abu Dhabi.

Yelloly a travaillé avec l’équipe de l’usine de Silverstone pendant trois saisons, a déjà participé au test des jeunes pilotes à Barcelone en 2019 et le fera à nouveau à Abu Dhabi en décembre.

Le joueur de 30 ans a déjà couru en GP3 et GP2 et pilote actuellement des voitures GT en plus de faire son travail de simulateur avec Aston Martin, remportant le championnat China GT en 2019.

L’équipe a admis que d’autres options s’offraient à elle pour occuper le siège des tests d’après-saison, mais elle a opté cette fois pour Yelloly comme le « parfait compromis » pour terminer leur course prévue.

« Nick est un gars vraiment bien et il est avec nous depuis un moment », a déclaré le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer à l’édition française de Motorsport.com.

« Il y avait d’autres opportunités, mais il fallait peser le pour et le contre. De toute façon, nous n’utilisons pas les pilotes habituels. C’est donc le parfait compromis.

Avec l’avantage de Yelloly pouvant conduire les machines actuelles de Formule 1, Szafnauer a déclaré que ses commentaires aideront également à déterminer comment l’équipe peut améliorer son fonctionnement tout en effectuant des courses virtuelles à l’usine – ce qui, selon lui, créera, espérons-le, une situation gagnant-gagnant pour Aston Martin en route pour l’hiver.

« Cela contribue au développement du simulateur lui-même plus que de la voiture », a déclaré Szafnauer. « Nous essayons toujours d’améliorer un peu le logiciel et le matériel du simulateur.

« Et pour pouvoir faire du très bon travail, vous devez être capable de corréler ce que vous ressentez dans une simulation avec une vraie voiture. Donc, de temps en temps, vous conduisez une vraie voiture.

« Nous avons donc cette opportunité de le mettre là-dedans pour contribuer à notre développement et c’est ce que nous avons décidé de faire.

« C’est une bonne utilisation de notre journée d’essais, et le développement du simulateur contribue au développement de la voiture au final. »

Aux côtés de Yelloly qui s’efforce d’améliorer les sessions de simulation de l’équipe, Aston Martin a effectué un certain nombre de mouvements clés hors de la piste alors qu’ils tentent de se frayer un chemin sur la grille – plus récemment en signant le chef de l’aérodynamique de Mercedes Eric Blandin alors que Lawrence Stroll continue d’investir dans l’équipe.