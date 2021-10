Un pilote de Southwest Airlines aurait répété ce qui est devenu un cri de ralliement à l’extrême droite – une insulte à Président Biden cela a été codé comme une acclamation à quelqu’un du nom de Brandon.

L’incident se serait produit vendredi sur un vol du sud-ouest de Houston à Albuquerque, où la journaliste AP Colleen Long affirme qu’à l’atterrissage, le pilote a sauté sur le haut-parleur de l’avion et a dit « Allons Brandon » juste alors qu’il signait.

TFW, vous essayez de partir en vacances, puis le pilote dit la chose même sur laquelle vous travaillez dans le haut-parleur et vous devez essayer de le faire commenter, mais vous êtes presque retiré de l’avion. https://t.co/xZI5FtLzJB – Colleen Long (@ctlong1) 30 octobre 2021 @ctlong1

De longs rapports que certains passagers ont été sensiblement choqués, et ont même haleté quand ils l’ont entendu. Elle a apparemment essayé de confronter le pilote lui-même pour ce qu’il a dit…

Un porte-parole de Southwest a déclaré à AP que leur compagnie aérienne « est fière de fournir un environnement accueillant, confortable et respectueux » et que « le comportement de tout individu qui divise ou offense n’est pas toléré ». On ne sait pas si d’autres mesures seront prises.

Les internautes sont furieux de l’énoncé présumé … exigeant que Southwest trouve le pilote et puisse le faire pour avoir lancé une rhétorique politiquement motivée – et ce que certains appellent même une insulte.

Si vous n’êtes pas familier avec son origine, tout a commencé il y a quelques mois lorsque le pilote de course Marron Brandon a remporté un événement NASCAR. Au cours de son interview d’après-course avec NBC – vous pouviez entendre des gens dans la foule scander « F *** Joe Biden », que le journaliste a essayé de brosser comme « Let’s go Brandon » … même si ce qu’ils disaient était évident et clair.

Les problèmes de l’ATC et les conditions météorologiques perturbatrices ont entraîné un volume élevé d’annulations tout au long du week-end pendant que nous travaillons à la reprise de nos opérations. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous accommodons les clients concernés, et les temps d’attente du service client sont plus longs que d’habitude. (1/2) pic.twitter.com/o1scQJ5lLb – Southwest Airlines (@SouthwestAir) 9 octobre 2021 @SouthwestAir

Southwest n’a pas encore commenté, mais c’est intéressant … c’est la même compagnie aérienne qui a récemment eu des annulations massives pour ce que beaucoup soupçonnaient d’être un « arrêt de travail » coordonné des pilotes en réponse aux mandats de vaccination – malgré eux (et le syndicat des pilotes) le nier publiquement.