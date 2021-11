Un pilote de Southwest Airlines lève les sourcils après avoir utilisé « Allons-y, Brandon » en disant par interphone

Allons-y, Brandon est devenu le nouveau slogan pour ceux de droite qui cherchent à maudire Joe Biden à tout moment. Alors que l’expression a commencé avec la foule « fk, Joe Biden » lors d’un événement NASCAR, elle s’est maintenant développée pour inclure d’autres événements, des membres du Congrès et du cockpit de votre prochain vol Southwest Airlines.

L’expression, Let’s go, Brandon, est le code pour le jab vulgaire à la présidence de Biden et découle d’une mauvaise audition par un journaliste de la télévision du jab Biden lors d’un événement NASCAR en guise d’encouragement pour le pilote Brandon Brown. Cette erreur à l’antenne a empêché le réseau de s’adresser à la foule explicite, mais a également fourni le remplacement parfait classé G qu’ils peuvent utiliser comme si cela comptait réellement ou faisait une différence. Même les membres du Congrès comme le célèbre fan de soupe Ted Cruz et le personnel du sénateur Mitch McConnell l’ont tous utilisé comme une blague intérieure dont personne n’est à l’extérieur à aucun moment.

« Vendredi matin, lors d’un vol du sud-ouest de Houston à Albuquerque, le pilote a signé son salut sur le système de sonorisation avec la phrase, aux halètements audibles de certains passagers. » https://t.co/0KlzkTWSch – Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 octobre 2021

Le vol du sud-ouest est le dernier incident à mettre en évidence la nouvelle phrase et à injecter une politique de division dans tous les coins de la vie américaine. Un pilote sur un vol de Houston à Albuquerque a signé son salut sur le système de sonorisation et aurait utilisé la phrase comme une cerise sur le gâteau. « Vendredi matin, lors d’un vol du sud-ouest de Houston à Albuquerque, le pilote a signé son salut sur le système de sonorisation avec la phrase, aux halètements audibles de certains passagers », écrit l’Associated Press.

Southwest a abordé les allégations dans un communiqué, dénonçant les commentaires du pilote. « L’équipe Southwest est fière d’offrir un environnement accueillant, confortable, sûr et respectueux aux millions de clients qui voyagent avec nous chaque année. Southwest ne tolère pas que les employés partagent leurs opinions politiques personnelles lorsqu’ils sont au travail au service de nos clients », indique le communiqué. lit. « Southwest mène une enquête éternelle sur l’événement récemment signalé et abordera la situation directement avec tout employé impliqué tout en continuant à rappeler aux employés que l’expression publique d’opinions personnelles pendant le service est inacceptable. Southwest ne tolère aucun comportement qui encourage la division, car cela ne reflète pas l’hospitalité et l’inclusivité du sud-ouest pour lesquelles nous sommes connus et nous nous efforçons de fournir chaque jour sur chaque vol. »

Les rapports indiquent que de nombreux passagers du vol ont été choqués par la décision du pilote, bien que les partisans du GOP et de l’expression l’appellent « hilarant ». « À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous savez ce que cela signifie », a déclaré le professionnel de la publicité du GOP, Jim Innocenzi. « Mais c’est fait avec un peu de classe. Et si vous vous y opposez et que vous le prenez trop au sérieux, partez. »