Un pilote du sud-ouest cité après s’être prétendument battu avec une hôtesse de l’air sur des masques à l’hôtel

Un pilote de Southwest Airlines fait face à des accusations de voies de fait et de coups et blessures à la suite d’une prétendue altercation après une dispute de masque avec une hôtesse de l’air dans un hôtel californien le mois dernier.

L’attaque présumée s’est produite le 18 octobre dans un bar de San Jose, où les pilotes et les agents de bord passaient la nuit après un vol, a rapporté USA Today.

Il y a eu « un désaccord sur le port de masques ou de masques » et le pilote a été cité pour coups et blessures, a déclaré le sergent de police de San Jose. Christian Camarillo. L’affaire était renvoyée au bureau du procureur du comté de San Clara pour examen et accusations éventuelles, a ajouté Camarillo.

Un Boeing 737-700 de Southwest Airlines vu à l’aéroport international Norman Y. Mineta de San Jose le 25 février 2020. (Photo d’Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via .)

Le pilote a été mis en congé au cours d’une enquête, a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne Brandy King au journal. Aucun autre détail n’a été fourni.

« Nous n’avons pas d’informations à fournir concernant le contexte de l’événement et nous ne discutons pas des problèmes de personnel en externe », a déclaré King.

Quelques jours seulement après l’incident allégué, Southwest a envoyé une note aux pilotes et aux agents de bord les avertissant que : « Franchir la ligne dans une conversation animée peut constituer une violation de nos directives pour les employés et peut même se terminer par une perte d’emploi », selon les États-Unis. Aujourd’hui.

« Nous réalisons qu’il y a eu un battement de tambour constant au cours des 19 derniers mois sur la civilité et le discours respectueux – et c’est pour une bonne raison. Beaucoup de nos gens ont été confrontés à une situation inconfortable où leurs croyances ne sont pas partagées par quelqu’un d’autre, ce qui entraîne une confrontation d’une certaine sorte », lit-on en partie dans la note. « Et pour chaque situation dont nous entendons parler, il y en a des dizaines d’autres pour lesquelles nous ne le faisons pas. Il est vital que nous traitions tout le monde avec respect et honorions nos différences sans pousser nos idéaux sur quelqu’un d’autre. »

Southwest Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en fin de soirée de Fox News.

L’incident survient alors que la société a été au centre d’une controverse politique ces dernières semaines.

Dimanche, Southwest Airlines a annoncé avoir ouvert une enquête interne sur le pilote accusé d’avoir dit « Allons Brandon » à la fin d’une annonce d’interphone aux passagers lors d’un vol vendredi dernier.

Et le mois dernier, des centaines de vols du sud-ouest ont été annulés, ce que la compagnie aérienne a imputé au mauvais temps et à des problèmes de contrôle du trafic aérien. Les perturbations ont commencé peu de temps après que la Southwest Airlines Pilots Association, représentant 9 000 pilotes, a demandé à un tribunal fédéral de bloquer l’ordre de la compagnie aérienne de faire vacciner tous les employés.

Les problèmes n’étaient « pas le résultat de manifestations d’employés, comme certains l’ont signalé », a déclaré la compagnie aérienne.

San Jose est à environ 80 km au sud-est du centre-ville de San Francisco.

Daniella Genovese de l’Associated Press et de Fox Business a contribué à ce rapport