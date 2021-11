Un pilote du sud-ouest recherché pour « une phrase profane de Joe Biden avant le décollage »

Southwest Airlines enquête sur un incident au cours duquel un pilote aurait signé en utilisant une phrase critiquant le président Joe Biden (Photo: AP)

Southwest Airlines enquête sur l’un de ses pilotes qui aurait signé avec « Allons-y, Brandon » – un nouveau message codé utilisé par les conservateurs cherchant à critiquer le président Joe Biden.

La compagnie aérienne a annoncé l’enquête dimanche après que le pilote eut terminé de saluer les passagers à bord d’un vol vendredi de Houston à Albuquerque avec le dicton, ce qui équivaut à dire « F *** Joe Biden ».

Les passagers à bord du vol pourraient être entendus haleter après avoir entendu la phrase, qui est devenue un espace réservé pour une insulte profane à Biden.

La journaliste d’Associated Press Colleen Long, qui était à bord du vol, a d’abord signalé l’incident en tweetant: » TFW, vous essayez de partir en vacances, puis le pilote dit la chose même sur laquelle vous travaillez dans le haut-parleur et vous devez essayez de le faire (pour) commenter mais alors presque être retiré de l’avion.

L’expression « Let’s go Brandon » est devenue synonyme d’une insulte profane au président Joe Biden (Photo: AP)

Long a partagé l’incident avec une histoire sur la façon dont l’expression «Allons Brandon» est issue d’une course NASCAR du 2 octobre au Talladega Superspeedway en Alabama.

Lors de la course, Brandon Brown, 28 ans, a été interviewé par la journaliste de NBC Sports Kelli Stavast alors que la foule scandait quelque chose.

Stavast a déclaré que peut-être la foule scandait « Allons-y, Brandon », seulement pour qu’il devienne évident plus tard qu’ils disaient, en fait, « F *** Joe Biden ».

Depuis lors, l’expression a pris son envol parmi certains citoyens et politiciens conservateurs à la recherche d’un moyen convivial pour les familles de signaler qu’ils sont en ligne avec la base du GOP.

Le représentant républicain Bill Posey de Floride a terminé un discours à la Chambre le mois dernier avec la phrase, ainsi qu’un coup de poing. Le républicain de Caroline du Sud, Jeff Duncan, a enfilé un masque facial « Let’s Go Brandon » au Capitole la semaine dernière et le sénateur du Texas Ted Cruz a posé avec une pancarte « Let’s Go Brandon » aux World Series.

Suite à l’incident à bord du vol Southwest, la compagnie a déclaré dans un communiqué que l’utilisation de l’expression ne reflétait pas ses valeurs.

Alors que l’enquête est en cours, Southwest déclare qu’ils « ne tolèrent pas que les employés partagent leurs opinions politiques personnelles lorsqu’ils sont au travail au service de nos clients ».

La compagnie aérienne « est fière de fournir un environnement accueillant, confortable et respectueux » et « le comportement de tout individu qui divise ou offense n’est pas toléré », selon le communiqué.

