Un pilote écrit “ça rentre à la maison” dans le ciel avant la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre

Alors que les manifestations de soutien à l’Angleterre disparaissent, celle-ci a vraiment pris du temps (Photo: Flightradar24/Hyde)

Un fan de foot volant a griffonné “ça rentre à la maison” dans le ciel comme une démonstration élaborée de soutien à l’Angleterre.

À l’œil nu, il pouvait sembler que le pilote Ben Davis était un peu perdu alors qu’il changeait de cap plusieurs fois au-dessus du Buckinghamshire.

Mais les données de vol révèlent que l’aviateur de 41 ans savait exactement où il allait.

Une inspection plus approfondie de son parcours sur Flightradar24 révèle qu’il laissait un message secret à ses collègues pilotes et observateurs d’avions avant la finale de l’Euro de dimanche.

M. Davis a déclaré qu’il avait déterminé les coordonnées de son système GPS après que les Trois Lions eurent battu le Danemark pour atteindre leur première finale en 55 ans.

Ben a déclaré au Sun: “C’était juste pour exprimer mon soutien au pays. J’ai pensé que plutôt que de regarder la télé, j’ai dit à la femme que j’avais une idée et j’étais parti.

« J’ai mis tous les points dans mon GPS puis je suis parti. Mon fils regardait en ligne et m’a envoyé un texto à mi-chemin pour me dire que tout se passait bien.



Il a fallu plus d’une heure pour tracer les mots dans l’air (Photo: Flightradar24)



Le pilote Ben David a dû calculer le GPS précis de la trajectoire de vol pour le faire fonctionner (Photo : Hyde)

‘Vraiment, c’est juste une petite chose pour les nerds comme moi.’

Ce n’est pas la première fois que Ben utilise son avion pour envoyer un message : en 2016, il a laissé « Happy NY » enregistré dans les données de vol en guise de salutation saisonnière à ses collègues pilotes.

Il lui a fallu une heure et 16 minutes à environ 2000 pieds pour terminer le message inspiré de Baddiel et Skinner.

Bien qu’il ait eu l’aide d’un système GPS, ce n’est toujours pas une chose facile à faire.

Ben a déclaré: «Il est préférable de le faire tôt le matin ou le soir pour que l’air soit plus calme, sinon vous finissez par dériver et vous avez l’air d’être ivre.

“Cela peut être assez difficile car certains virages sont très serrés à contourner, j’avais peur que tout se passe mal et que je doive recommencer.”

Il n’est pas le seul fan à montrer son soutien aux hommes de Gareth Southgate d’une manière bizarre.

Courtney Harrison, 22 ans, a fait la une des journaux pour s’être fait tatouer “ça rentre à la maison” cinq jours avant la finale.

